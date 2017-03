El PP qualifica de "cinisme" l'actitud de Mas d'incomplir la llei i insta a Puigdemont a no seguir els mateixos passos

Si ahir era el líder del PP, Xavier García Albiol, qui valorava la sentència del TSJC sobre el 9-N, aquest dimarts ha estat el portaveu dels populars al Parlament, Alejandro Fernández, qui ha qualificat de "cinisme" l'actitud de Mas, Ortega i Rigau "d'incomplir la llei". Una actitud que els populars han exigit al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no repeteixi per no fer un altre espectacle "patètic".

Pels populars, el procés està a les acaballes i assegura que la "revolta"ciutadana que ha "d'absoldre el president Mas" no es produirà. La "caiguda" del procés i dels líders sobiranistes, segons Fernández, no serà "ni èpica ni patriòtica" sinó tot el contrari, "solitària, fosca i trista".

En aquest sentit, Fernández alerta que s'hauria de tenir en compte que la majoria del sobiranisme vol arribar a la independència "a través de mecanismes legals". I un exemple d'això, ho és la concentració "d'entre 20.000 i 30.000 persones" que hi va haver davant del TSJC durant el judici de Mas, Ortega i Rigau. Una manifestació que no va ser tant multitudinària com en els casos de l'11 de setembre, ha dit.

"A la manca de lideratge clar del procés, s'hi ha de sumar la manca de suport social i internacional, però també la inestabilitat parlamentària". Per Fernández, l'acord amb la CUP augmenta la poca estabilitat parlamentària que, segons assegura, és fruit de les "incompatibilitats dels projectes de JxSí i la CUP".

Fernández també ha criticat l'actitud del PSC, ja que ha explicat que a l'Ajuntament de Girona els regidors socialistes van votar a favor d'una moció que condemnava la sentència del 9-N. El popular ha demanat al PSC que "reflexioni i posi ordre a casa seva", perquè públicament ahir els socialistes van mostrar el seu respecte a la sentència.