El PP també aïlla Rajoy del cas Gürtel

Un cop superat el tràngol d’enfrontar-se al Congrés dimecres, dues setmanes després del rebrot de la corrupció al PP, el president del govern espanyol va tornar a recloure’s ahir a la Moncloa. El dia després que es conegués que el seu partit havia demanat que comparegués per videoconferència al judici del cas Gürtel, on hi ha de fer de testimoni, el president espanyol no es va deixar veure pel Congrés de Diputats, tot i que era dia de votacions, en una legislatura de majories ajustades.

El PP continua amb l’estratègia de posar Rajoy en una bombolla, i, en una jornada en què la corrupció va tornar a la cambra per l’accidentada constitució de la comissió pel finançament il·legal del partit, l’objectiu era mantenir-lo lluny del focus mediàtic.

“És com cridar el Papa”

Davant de l’absència de Rajoy, va ser el portaveu popular a la cambra baixa, Rafael Hernando, qui va haver d’explicar la decisió del partit de defensar la declaració a través de plasma. “Han cridat Rajoy com podrien haver cridat el papa de Roma per saber què va passar en aquell moment”, va defensar Hernando. Verbalitzava amb el seu habitual to irònic l’estratègia d’establir un cordó sanitari al voltant del president del govern espanyol: ja ho van fer amb l’operació Lezo, amb epicentre a Madrid, i ara amb el cas Gürtel.

L’atenció, ara, s’ha traslladat al ministre de Justícia, Rafael Catalá, al fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, i al d’Anticorrupció, Manuel Moix. Ells van continuar entomant els cops d’una oposició en plena batussa per marcar el pas per la corrupció, i ahir el PSOE va presentar formalment la petició de reprovació de tots tres al Congrés. De retruc, però, això dona comoditat al president espanyol, que s’ho mira plàcidament des de la Moncloa.

Mentrestant, els assenyalats van continuar prodigant-se als mitjans de comunicació per intentar defensar-se de les acusacions d’estar maniobrant des de l’estament judicial per protegir els presumptes corruptes del PP. Maza, en una entrevista a Onda Cero, va defensar que la seva actuació, com la de Moix, és “legal, legítima i honesta”. A més, va demanar disculpes al secretari d’estat de Seguretat, José Antonio Nieto, a qui els fiscals del cas Lezo van acusar d’haver filtrat informació als acusats per la redacció “confusa” dels representants del ministeri públic. L’activitat mediàtica de Maza, indèdita en un fiscal general de l’Estat, col·locava encara més el focus en la seva figura, i el treia de Rajoy. Mentrestant, Catalá també contribuïa a aquesta tàctica i va reptar els que acusen d’ingerència la fiscalia a acreditar-ho “si tenen proves”.

L’oposició sí que va criticar la petició del PP de declarar a través d’una pantalla de plasma, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, fins i tot va titllar-la de “falta de respecte a la ciutadania”. Però Rajoy, de nou, no era allà per sentir-ho.