El PP valencià no es manifestarà pel finançament

La presidenta del Partit Popular del País Valencià (PPCV), Isabel Bonig, va anunciar aquest divendres que la mobilització ciutadana convocada a Madrid per reclamar un sistema de finançament just “no és necessària” perquè l’informe dels experts autonòmics i del govern espanyol ja “reconeix l’infrafinançament del País Valencià”. La síndica del grup parlamentari popular va fer aquestes declaracions després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per tractar qüestions relacionades amb el decret de plurilingüisme i el nou model de finançament.

Bonig va reiterar el “suport” del PP al Consell en matèria de finançament, però “una altra cosa és la manifestació, que no és necessària”, va declarar. Segons ells, aquests problemes “no es negocien amb una pancarta”, va assenyalar, alhora que instava el PSPV i Compromís a donar-los suport.

La dirigent popular també es va dirigir al govern català per reclamar-li que participi en el debat sobre el canvi de model de finançament de les comunitats autònomes. Així, va apuntar que veu “paral·lelismes amb Catalunya pel que fa a aquesta manifestació, ja que van començar amb el «Madrid ens roba», després amb l’educació i ara tenim un desafiament separatista”.

El cap del gabinet del president Ximo Puig, Arcadi España, per la seva banda, va assegurar que veia “més excuses que respostes” en els motius pels quals el PP no participarà en la manifestació, que encara no té data concreta però que serà pels volts del 9 d’octubre. España va recordar que la mobilització “no és una convocatòria del Consell, sinó de tota la societat civil” i va fer una crida a “no trencar la unitat entorn del finançament”.

Les declaracions d’Isabel Bonig van ser contestades també per la portaveu adjunta del PSPV a les Corts Valencianes, Rosa Peris, i pel síndic de Compromís, Fran Ferri. Segons la dirigent socialista, Bonig “ha descartat qualsevol opció a ser presidenta de la Generalitat en rebutjar sumar-se a la manifestació” i, d’aquesta manera, “reconèixer que el PPCV no és un partit autònom, sinó que depèn totalment de Rajoy”.

Fran Ferri, per la seva banda, va qualificar de “gran irresponsabilitat” l’actitud de la secretària general del PPCV i va convidar els votants del Partit Popular a “no fer-li cas i mobilitzar-se per un tracte just”.

Dos plans per a l’alumnat

Isabel Bonig va aprofitar la reunió amb el president de la Generalitat valenciana per proposar-li un pla de suport al valencià en zones castellanoparlants i un altre que faciliti la mobilitat dels alumnes “els drets dels quals s’han vist conculcats pel decret de plurilingüisme”, suspès cautelarment pel TSJCV. Les propostes de Bonig seran traslladades al conseller d’Educació, Vicent Marzà, però, segons va deixar clar Arcadi España, “la solució no passa per tornar a l’anterior model lingüístic del PP, que ha quedat clar que no funciona”.