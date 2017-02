PP i Podem: la cara i la creu

PP: Més hiperlideratge de Rajoy i centralisme a l'alça

Les cares

El PP encara el congrés que arrenca avui a Madrid amb el dubte del número dos del partit. Ara ho és María Dolores de Cospedal, i algunes veus han criticat la seva acumulació de càrrecs. La també ministra de Defensa té números de continuar, però avui en el debat de la ponència d’estatuts hi ha una dotzena d’esmenes per endurir les incompatibilitats. L’indiscutit Mariano Rajoy tindrà l’última paraula.

Organització

El PP no només és l’únic dels quatre grans partits espanyols que no fa primàries per triar el seu líder, sinó que treu pit d’aquesta falta de democràcia interna. Rajoy ha imposat les seves tesis davant d’algunes organitzacions territorials de la formació que demanaven que s’inclogués aquesta fórmula, i el partit continuarà estructurat de manera vertical, amb un lideratge a prova de bombes i tot el poder per a Rajoy.

Ideologia

Pocs canvis a la vista en el flanc ideològic. Amb l’objectiu de no transmetre divisió, el PP ha optat per refrescar l’ideari, sense introduir grans canvis que facin aflorar els diferents corrents d’opinió. Sobre la taula hi ha la possibilitat de donar llibertat de vot als diputats en aspectes que apel·lin a la consciència, i també hi ha esmenes sobre aspectes socials com la maternitat subrogada, amb pocs números de reeixir.

Territori

El procés sobiranista ha generat una reacció orgànica dins del PP, que té previst endurir el discurs centralista i consagrar-lo en el seu ideari. Se censurarà de manera explícita el referèndum d’autodeterminació i també es barrarà el pas a la negociació bilateral amb Catalunya en aspectes com el finançament. Això sí, s’obre la porta a una reforma de la Constitució, però per blindar la unitat d’Espanya.

540x306 Pablo Iglesias i Íñigo Errejón / EMILIO NARANJO/EFE Pablo Iglesias i Íñigo Errejón / EMILIO NARANJO/EFE

Podem: Iglesias i Errejón s’enfronten davant 10.000 militants

Les cares

La batalla fratricida entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón arribarà al seu zenit aquest dissabte quan, per primera vegada, els dos líders s’enfrontaran cara a cara davant més de 10.000 simpatitzant concentrats al palau de Vistalegre. La guerra també ha partit les bases en dos i ningú dubta que l’assemblea s’assimilarà a un partit de futbol. El tercer equip, els Anticapitalistes, han quedat al marge de la polarització.

Organització

Podem decideix si vol ser una organització més descentralitzada o centralista, en què el secretari general tingui el poder de decidir sobre la seva direcció i de convocar consultes, com té ara Iglesias. Per controlar el partit, Errejón té l’objectiu de treure tot el poder possible a la cúpula. Proposa una organització totalment oposada a la que es va aprovar en la primera assemblea de Vistalegre fa dos anys.

Ideologia

Un Podem més radical o moderat; que “cavi trinxeres en la societat” o busqui consolidar-se en les institucions. Són els models oposats que defensen Iglesias i Errejón. Un xoc d’estratègies que ha de marcar el futur de la formació. El líder està convençut que la duresa és l’única alternativa davant el PP, el PSOE i C’s, mentre que Errejón creu que si triomfa la tàctica d’Iglesias, Rajoy continuarà a la Moncloa després del 2020.

Territori

Podem es debat entre tenir una estructura interna més similar al PSOE, amb molt de pes de les baronies, o més centralista. La primera és la que proposa Errejón, amb la incorporació de quotes per comunitats al consell ciutadà estatal, el màxim òrgan de direcció; mentre que Iglesias no estableix criteris territorials. Tots dos aposten, però, perquè les comunitats decideixin la seva política d’aliances.