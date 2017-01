Un alcalde del PSC s'apunta a l'organisme que ha de garantir la consulta

Ramon Brull, alcalde del PSC de Camarles (Baix Ebre), ha estat el primer alcalde socialista a apuntar-se a l'Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya (AECAT), la plataforma impulsada per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) que té com a objectiu impulsar una cambra legislativa i garantir la consulta en cas que les institucions catalanes siguin suspeses o inhabilitades.

Segons ha publicat ' La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ARA, Brull ha recollit aquest matí el carnet que l'acredita com a membre de l'AECAT. Ramon Brull ha estat el primer càrrec electe socialista a inscriure's a la plataforma. Alguns regidors d'ICV i de Podem de diferents municipis catalans també s'hi han apuntat, segons fonts de l'AMI.

A la presentació d'aquest dimarts al castell de Miravet, l'entitat ha afirmat que ja compta amb 2.729 inscrits, és a dir, el 29% de tots els càrrecs electes de Catalunya. A les Terres de l'Ebre hi ha 200 càrrecs electes inscrits, i més de la meitat corresponen a la comarca del Baix Ebre.