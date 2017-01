El PSC de Barcelona es muda a un ‘coworking’

Un local que transmeti una “nova relació” del PSC amb Barcelona i el seu teixit associatiu i ajudi el partit a “guanyar visibilitat” al carrer. Aquesta ha sigut la premissa que ha seguit la federació socialista de Barcelona a l’hora d’escollir la que, a partir del 21 de gener, serà la seva nova seu, al carrer Consell de Cent, entre el passeig de Sant Joan i Roger de Flor. El partit, però, no es muda sol, ja que compartirà espai amb diverses entitats socials afins. Tal com explica el primer secretari de la federació, Ferran Pedret, l’objectiu és que la seu “s’assembli més a un coworking que a l’oficina d’una companyia d’assegurances”.

El PSC de Barcelona va decidir vendre’s l’antic local, un principal al carrer Pau Claris, després de les últimes eleccions municipals -en les quals va perdre set regidors i va passar de segona a cinquena força-, amb la voluntat de “redimensionar” la formació i ajustar-la a un “projecte obert a la ciutat”. “Buscàvem un local a peu de carrer, en un lloc transitat i que fos accessible des de tota la ciutat amb transport públic”, explica Pedret, i destaca que el local que han comprat és més ampli que l’anterior: de 300 a 425 metres quadrats. I té, a més, dues entrades, les antigues portes de la bodega L’Avi Manel i la del local d’una empresa de compravenda de maquinària i material d’oficina a l’engròs.

Voluntat d’“ateneu progressista”

La seu socialista tindrà un espai per a les tasques administratives del partit, però també sales polivalents per fer-hi reunions i activitats i un auditori amb capacitat per a unes 200 persones. La joia de la corona, però, serà un centre de documentació sobre socialisme, federalisme i moviment obrer, complementat amb una biblioteca amb llibres d’aquesta temàtica probablement gestionada per la Fundació Campalans, del PSC. Tots aquests espais estaran oberts al públic, amb la intenció que la seu esdevingui un autèntic “ateneu progressista” on es facin xerrades, seminaris, exposicions, obres de teatre o presentacions de llibres. De fet, no es descarta que més entitats de les previstes puguin utilitzar el local com a seu. Entre les que ja s’hi han apuntat hi ha l’Ateneu Popular Cerdà, Homes Igualitaris Socialistes i l’associació Amunt! - Acció per la Justícia Social. “Són entitats amb les quals compartim una visió del món”, diu el també diputat.

L’obertura de la nova seu tindrà lloc set dies abans que la federació celebri el seu dotzè congrés, en el qual Pedret i Jaume Collboni es presenten a la reelecció com a primer secretari i president. De moment no hi ha altres candidats, però l’objectiu del conclave és “rellançar” el PSC a Barcelona perquè “sigui una part més del moviment de canvi i progrés”. Un cartell electoral d’En Comú Podem al fanal de l’entrada de la nova seu i una estelada al balcó de sobre recorden al PSC que tindrà competència.