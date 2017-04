El PSC creu que Catalunya "no superaria" un "test de qualitat democràtica" d'observadors internacionals

El PSC creu que Catalunya "no superaria" un "test de qualitat democràtica" que elaboressin observadors internacionals" per la manera com el Govern implementa el procés independentista. Ho ha dit la portaveu dels socialistes catalans al Parlament, Eva Granados, en declaracions a l'agència Efe. Considera que els independentistes estan posant "en risc" l'autogovern i les institucions de Catalunya.

Per a Granados, el Govern s'està "saltant l'Estatut i el reglament del Parlament, i està robant el debat dels grups de la cambra", uns fets que considera que no superarien una prova de qualitat democràtica a nivell internacional. La diputada socialista al Parlament ha criticat que malgrat les "alertes" que ha llançat el seu partit, tant el Govern com Junts pel Sí i la CUP "sempre tiren pel camí del mig".

"Ens ha costat molt l'autogovern, i són ells, amb aquesta lògica de saltar-se la llei, de cometre il·legalitats, de la desobediència i la unilateralitat, els que posen en risc les institucions catalanes", ha lamentat. Granados s'ha mostrat preocupada per la imatge que pot donar Catalunya al món, per la "desobediència" a les sentències del Tribunal Constitucional i també pels viatges del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a l'estranger per difondre el procés independentista.