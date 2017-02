El PSC a Sant Just Desvern vota a favor de l'adhesió del municipi al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum

Les mocions impulsades per l'Associació Catalana de Municipis (ACM) perquè els ajuntaments catalans se sumin al manifest del Pacte Nacional pel Referèndum comencen a aprovar-se en diferents consistoris. Un dels últims ha estat el de Sant Just Desvern, on governa el PSC de la mà d'ERC i ERC i Movem Sant Just. El ple on es va aprovar la moció va tenir lloc aquest dijous, i els socialistes, contràriament al que predica la direcció nacional del partit, van votar a favor.

El grup municipal del PSC, liderat per l'alcalde, Josep Perpinyà, va argumentar que el text del manifest demana un referèndum pactat amb l'Estat i que, en aquest cas, seria legal. El portaveu del partit a l'ajuntament va destacar, a més, que alguns constitucionalistes assenyalen que "la Constitució és prou ambigua com per acceptar referèndum" i que, en cas de no ser així, la mateixa carta magna contempla "mecanismes de reforma" que permetrien la votació.

Unes paraules molt allunyades del discurs de l'executiva del PSC -que ni forma part del Pacte Nacional pel Referèndum ni dóna suport a una consulta sobre la independència-, com també la crida del manifest aprovat: "Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat [...] a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu".

El portaveu del PSC al ple, va aprofitar, a més, per llançar un dard a PP i C's -els únics partits que van votar 'no' a la moció-: "Agradi o no, hi ha molta gent a Catalunya que vol la independència [...] És un desig tan legitim com els que volen que la jornada laboral de 35 hores o que tota l'educació sigui pública", va dir, per afegir: "Tancar totes les portes a l'obtenció d'objectius polítics és un error i acaba conduint a formes de fer política que no son gens beneficioses".

L'única reserva que va expressar el PSC amb el manifest aprovat és que digui que " l'estat espanyol és plurinacional a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així". "Generalitzar tot el que han estat governs espanyols en democràcia no és convenient", va criticar el partit.