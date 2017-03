PSC i PSOE ratificaran dilluns el seu nou protocol de relacions

La comissió executiva del PSC i la comissió gestora del PSOE ratificaran el dilluns l'acord al que han arribat per suturar la ferida oberta entre els dos partits després del trencament de la disciplina de vot dels socialistes catalans en la investidura de Mariano Rajoy. És el pas previ perquè el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, puguin segellar definitivament l'acord en una reunió previsiblement dimarts que ve a Madrid, segons fonts consultades.

L'acord és fruit d'un intens treball de la comissió negociadora que es va designar al novembre per cercar una solució a les diferències: s'ha optat per mantenir els pilars del protocol que els uneix des de 1978 i millorar-lo amb noves regles que permeten "reforçar" les relacions. Una de les primeres conseqüències visibles de l'acord serà la reincorporació d'un diputat del PSC a la direcció del grup socialista al Congrés dels Diputats. Meritxell Batet va ser apartada temporalment després del 'no' dels socialistes catalans a Rajoy i, previsiblement, serà ella mateixa qui torni a la direcció del grup.

A més, el nou pacte de relacions contempla que els militants del PSC que vulguin participar en les primàries del PSOE hagin de registrar-se en un cens -un pas que fins ara no s'exigia-, per garantir que participen "en igualtat de condicions" respecte a la resta de socialistes espanyols. Així mateix, es preveu la creació d'una comissió de coordinació política amb quatre membres del PSOE i altres quatre del PSC que es reunirà periòdicament per valorar el seguiment de l'acord i en la qual s'abordarà l'actualitat política i es compartiran impressions.

Aquesta comissió també servirà per parlar dels possibles pactes electorals que vulgui fer el PSC, que seguirà tenint autonomia però haurà de "consensuar" les seves aliances amb el PSOE. Els socialistes catalans defensen que mai han amagat les seves aliances al PSOE i per això no preveuen que s'arribi a l'extrem que se'ls veti algun tipus de pacte en la nova comissió política que compartiran tots dos partits.