El PSC de Sabadell inicia els tràmits per escollir nova executiva

El PSC de Sabadell dóna per finalitzada la gestora que ha dirigit el partit durant l’últim any i ha anunciat l’inici dels tràmits per escollir una nova executiva. En un comunicat, la formació assenyala que “un procés d’entesa i diàleg” entre bona part de l’agrupació, que fa dos anys que està enfrontada, ha permès prendre aquesta decisió.

Els socialistes han reconegut que l’esclat del ‘ Cas Mercuri’ ha estat l’element principal de la crisi que ha viscut el partit a Sabadell. A més, el PSC de Sabadell va viure un nou capítol de mala maror quan, el passat mes de desembre, els regidors Lluís Monge i Carles Bosch van estripar el carnet del PSC per desavinences internes i van anunciar que continuaven la seva tasca al consistori com a regidors no adscrits.

La formació ha acceptat que les crisis dels últims anys han provocat un descens del número de militants i han "deteriorat" la relació dins el grup. Tot i això, assegura que aquesta etapa està superada perquè els conflictes han estat "el cop definitiu per dir prou a les desconfiances, recels i diferències i per donar una oportunitat al diàleg”.

Amb la fi de la gestora i l’inici del procés per escollir una nova executiva, l’agrupació local del PSC aspira a tornar a ser el principal partit de Sabadell, perquè considera que el govern municipal està donant “senyals evidents de desgast i inoperància”. Segons els socialistes, l’executiu local “no s’ha consolidat” i veuen l’oportunitat de tornar a ser la primera força política al municipi.