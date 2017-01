El PSC entra al govern de Sant Cugat i ERC trenca amb el pacte d’estabilitat amb Conesa

Mercè Conesa incorpora el PSC al govern de Sant Cugat. L’alcaldessa del municipi ( PDECat) ha arribat a un acord d’estabilitat governamental amb Pere Soler, l’únic regidor que els socialistes tenen al consistori. Ara bé, aquest moviment deixa igualment en minoria el govern local, i més quan ERC ha reaccionat a la notícia anunciant el trencament de l’acord d’estabilitat pressupostaria que tenien amb el Partit Demòcrata.

Conesa governarà ara amb Soler i els 11 regidors del seu partit, lluny de tenir la majoria del ple municipal, format per 25 regidors. Segons Conesa, el govern municipal ha estat 2 anys oferint a ERC entrar a l’executiu, però els republicans no han fet mai aquest pas. "Hem mantingut la porta oberta a altres formacions que sí que volien assumir aquestes responsabilitats", ha explicat l’alcaldessa que, malgrat l’anunci del partit independentista, no considera trencat el pacte d’estabilitat pressupostària. "Ningú ens ha comunicat que aquests acords s’hagin trencat", ha explicat l’alcaldessa,que preveu mantenir el diàleg amb els republicans. Conesa ha explicat que, inicialment, esperava que un pacte de govern amb ERC havia de ser "fàcil", ja que les dues formacions sí que es van posar-se d’acord per governar la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

Tan Soler com Conesa han explicat que el pacte de governabilitat amb gira al voltant del món local i que no s’ha de llegir en clau nacional, on els dos partits estan enfrontats pel procés sobiranista i el referèndum per la independència, donant-se llibertat en les votacions sobre aquests temes en els plenaris. "Més enllà de les diferències ideològiques, l’acord s’ha de veure d’una forma pragmàtica", ha explicat l’alcaldessa, que ha recordat que la posició del consistori sobre el procés sobiranista es vota en els plens municipals, on els independentistes tenen majoria. "Fem una mirada local en un context en el que en política ens tirem els plats pel cap", ha explicat Soler.

No obstant això, Conesa deixa la porta oberta a que ERC entri al govern però recorda que aquesta decisió dependrà ara, no només del PDECat, sinó també del PSC. Pere Soler assumirà a partir d’ara el càrrec de tinent d’alcalde d’Ocupació i Polítiques Comarcals, i l’acord de governabilitat manté els pressupostos pel 2017 pactats amb els republicans i se sustenta sobre el Pla d’Actuació Municipal (PAM) existent, incorporant un conjunt de noves mesures basades en la cohesió social i econòmica, equipaments, sostenibilitat i proximitat.