El PSC aposta per la discreció al congrés del PSOE

A falta de dues setmanes per al congrés del PSOE el PSC ha començat a treballar per fixar el rol dels seus representants al conclave socialista. Divendres que ve es reuniran els 77 delegats que el partit enviarà a Madrid per acabar definint posicions a partir de la ponència del congrés i les esmenes presentades. Diversos dirigents, però, asseguren que el PSC buscarà la discreció en la cita que oficialitzarà Pedro Sánchez com a secretari general dels socialistes espanyols.

El motiu? Després d’un llarg període de crisi a Ferraz que va acabar esquitxant els socialistes catalans -el seu no a la investidura de Rajoy els va estar a punt de costar la participació a les primàries-, la victòria de Sánchez ha situat els d’Iceta en una posició favorable. El líder electe del PSOE, que va obtenir un 82% dels vots a Catalunya, avala i fins i tot reivindica la fórmula del PSC per resoldre el conflicte amb Espanya. Sánchez no només defensa la reforma federal de la Constitució recollida al document de Granada, sinó que també ha fet bandera de Catalunya com a nació. Fins i tot, segons La Vanguardia, tornarà a reclamar la creació d’una subcomissió per debatre la reforma constitucional al Congrés.

Amb la confiança de tenir millor entrada a Ferraz, els càrrecs consultats remarquen la voluntat de tenir un perfil baix al congrés per no reactivar els recels que la formació havia aixecat entre els barons més crítics amb Sánchez. “No volem participar de cap revenja. Si es defensa que Espanya és una nació de nacions, ens va perfecte, però no farem gaire soroll”, afirma un membre de la direcció. “Tindrem un paper discret”, diu un altre. I la justificació la posa un tercer: “Ets discret quan has guanyat a la banca”, manté, parlant de l’aparell del PSOE.

La versió oficial del partit, tal com va explicar la setmana passada el secretari d’organització, Salvador Illa, és que el PSC es posarà al congrés “a disposició del nou secretari general per ajudar-lo a tirar endavant el seu projecte polític” però que també defensarà els seus “posicionaments i especificitats”. A ningú se li escapa, però, que la “sintonia” de Sánchez amb el PSC és ara mateix molt alta en tots els sentits, tal com destaca un alcalde de l’executiva. “Estem molt confiats que els resultats del congrés seran positius”, afegeix.

La sintonia amb el nou líder del PSOE també es podria veure reflectida en la seva direcció. Al PSC hi ha consens amb la hipòtesi que el partit comptarà com a mínim amb dos representants a l’executiva federal. El nom que està en boca de tothom és el de l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i responsable de política municipal, Núria Parlon, la qual es va bolcar en la campanya de Sánchez. Parlon ja va formar part del govern a l’ombra que Sánchez va dissenyar per si guanyava les eleccions del 26-J, i el seu perfil casaria en un equip que el secretari general electe vol que sigui “innovador”, “paritari” i “intergeneracional”.

Un altre candidat català per entrar a la nova direcció del PSOE és el de l’alcalde de Viladecans i membre de l’executiva d’Iceta, Carlos Ruiz, que va encarregar-se de la coordinació de la campanya de Sánchez a Catalunya. Fonts de Ferraz expliquen que en els últims dies se l’ha pogut veure per Madrid.

Batet, també a les travesses

L’altre nom que apunta a la direcció és el de Meritxell Batet. La diputada catalana al Congrés anava de número dos de Sánchez a les eleccions del 20-D i, tot i que en els últims mesos han pres distància, la seva entrada a l’executiva permetria tenir una figura forta i de confiança al grup parlamentari, així com un perfil amable als favorables a Patxi López.

Els mateixos candidats rebutgen confirmar cap dels casos fins al congrés, però queda clar que la quota catalana serà important al PSOE de Sánchez. El PSC vol tenir un paper discret al conclave confiant que, amb el nou lideratge, la seva veu s’escoltarà més a Ferraz.