El PSC assistirà a l'acte que preveu fer Pedro Sánchez el 22 d'abril a Barcelona

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, assistirà a l'acte que ja ha confirmat que organitzarà el candidat a les primàries del PSOE, Pedro Sánchez, el 22 d'abril a Catalunya. Sense que això faci intuir un trencament de la neutralitat que ja ha expressat el partit respecte els candidats a les primàries del PSOE, el secretari d'organització dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha explicat que Iceta anirà "a tots els actes dels candidats del PSOE" que s'organitzin a Catalunya "sempre que l'agenda li permeti".

"Que els candidats vinguin a Catalunya és normal", ha dit Illa. Per aquesta raó, el PSC "donarà facilitats a tots els candidats perquè puguin explicar el seu projecte a la militància", però com a organització, Illa ha explicat que "no es posicionaran a favor de cap candidat".

Pedro Sánchez coincidirà amb Patxi López

L'acte que prepara Pedro Sánchez serà a Barcelona, a l'aire lliure i acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, i l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, entre d'altres alcaldes socialistes de Catalunya. Segons va avançar l'agència Efe aquest diumenge, Sánchez preveu passar tot el cap de setmana a Catalunya i l'acte que prepara pel dissabte 22 d'abril preveu acollir unes 1.500 persones. L'exlíder socialista vol buscar una exhibició de força a Catalunya.

De totes maneres, es preveu que aquesta no sigui l'única vegada que Sánchez visiti Catalunya. Tot i la neutralitat que ha expressat el PSC, tot fa pensar que Sánchez sumarà un gran suport entre la militància dels socialistes catalans.

Si el també candidat a les primàries del PSOE, Patxi López, té prevista la primera visita a Catalunya aquest cap de setmana en un acte per la militància a Girona, el 22 d'abril coincidiran Sánchez i López a Catalunya. Tots dos tenen previst fer actes al territori català aquell mateix cap de setmana. Mentre que Sánchez preveu organitzar l'acte a Barcelona, en el cas de Patxi López, el 21 i el 22 d'abril visitarà Tarragona i Lleida.

Però aquesta no serà l'única vegada que López visitarà Catalunya, sinó que el candidat ha anunciat que viatjarà el territori català fins a dos cops més, segons fonts de la seva candidatura han explicat a Europa Press. En concret, el dia 30 de març es reunirà amb la nova seu del PSC de Barcelona i el 31 visitarà el Barcelonès Nord, el Maresme i el Baix Llobregat.