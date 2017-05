Un PSC bolcat en Sánchez aguanta la respiració

“És inevitable que cadascú tingui les seves preferències. També és lògic”. Així s’expressava fa una setmana Susana Díaz quan li van preguntar en una entrevista si es creia la neutralitat del PSC en el procés de primàries del PSOE. La presidenta andalusa reconeixia que, malgrat els esforços de Miquel Iceta per donar una imatge no bel·ligerant en la pugna per liderar Ferraz, la realitat dels socialistes catalans és una altra. Que entre les bases va calar molt el no a Rajoy de l’exsecretari general era conegut, però a mesura que ha avançat la campanya també ha quedat clar que Sánchez és el preferit de la majoria de dirigents -amb excepció d’històrics com Antonio Balmón o Celestino Corbacho-. Divendres, a falta de dos dies per a les primàries, molts d’ells admetien a l’ARA que una victòria de Díaz debilitaria el projecte del PSC a Catalunya.

“Si guanya Susana, el PSC es queda sense capacitat de ser alternativa de Govern”, afirma amb contundència un membre de l’executiva. “Seria un desastre”, hi coincideix un altre, i un tercer dirigent assegura que si la presidenta andalusa es converteix en secretària general s’obrirà un “període complicat” per al PSC. I tot això, per què? Els membres de la directiva consultats centren gran part dels seus arguments en la visió “antiga” que Díaz té d’Espanya i la seva manera d’enfocar el conflicte entre Catalunya i l’Estat.

Les polèmiques declaracions de la baronesa durant la campanya del 26-J, quan va arribar a acusar els catalans de voler-se quedar els diners que els andalusos paguen a La Caixa, encara couen al PSC. El partit aplaudeix que Díaz hagi passat en els últims mesos d’unes posicions “jacobines” a la defensa del document de Granada, en què es detalla el projecte federal compartit per PSOE i PSC. N’hi ha, però, que creuen que aquesta moderació arriba “tard i amb recança”, i d’altres sospiten que es tracta d’una operació de “bricolatge”, tal com defineix un càrrec local i membre de la direcció. “La gent que gira el discurs tant de sobte em posa a la defensiva”.

El mateix dirigent explica, en canvi, que una victòria de Sánchez obriria una “via d’esperança” per al PSC, sobretot a l’hora de donar sortida a una proposta federalista mancada de suports. Conscient d’aquesta situació, l’exsecretari general ha defensat en campanya el caràcter nacional de Catalunya i la necessitat de fer reformes en el finançament i l’autogovern mentre es treballa per fer possible una reforma federal de la Constitució. Sánchez “ha sigut el més valent, en aquest sentit”, diu un càrrec de l’executiva, i un altre, que votarà Patxi López, admet que Sánchez és el més comprensiu amb el que passa a Catalunya. “Com a secretari general, va venir de seguida després del 9-N”, recorda.

Por a un acostament al PP

El posicionament davant la qüestió territorial, però, no és l’únic aspecte que el PSC valora en Sánchez. Cal recordar que el candidat madrileny va haver de deixar el càrrec al capdavant del PSOE per la seva oposició a facilitar un nou govern del PP. Els socialistes catalans estaven amb ell -llavors obertament i oficialment- en aquesta croada, contra la qual hi havia la presidenta andalusa. No són poques les veus que temen un acostament del PSOE al PP si Díaz passa a liderar el partit. És per això que un dels quadres consultats aplaudeix el “gir cap a l’esquerra no radical, sinó realista i transformadora”, que proposa Sánchez. El PSC també se sent còmode amb la voluntat del candidat de prioritzar els pactes amb Podem. De fet, els socialistes catalans es van fixar com a objectiu en el seu últim congrés buscar aliances amb les esquerres i, especialment, amb els comuns. Un membre de la direcció assegura, fins i tot, que “si guanya Sánchez el PSC ho tindrà més favorable a les eleccions municipals i autonòmiques”. Les aliances electorals, a més, són un dels temes que els d’Iceta hauran de consensuar amb Ferraz a partir d’ara, fruit de l’acord del març entre els dos partits per tancar la crisi per la investidura al Congrés. Una crisi durant la qual Díaz va tenir paraules molt dures contra la traïció del PSC. Tot i suavitzar el discurs, en el seu entorn hi ha veus que creuen que el partit català s’hauria de lligar més curt.

Amb tot, tant al PSC com al PSOE tenen clar que Sánchez guanyarà còmodament a Catalunya, on va aconseguir sis cops més avals que Díaz. Des de l’equip del candidat confien que la diferència encara sigui més gran quan es tracti de vots. “I esperem que passi el mateix a Espanya”, afegeixen, conscients que el resultat serà ajustat. Els sanchistes, i gran part del PSC, aguanten la respiració.