El PSC demana als candidats del PSOE que pensin en el "futur" i no mirin pel "retrovisor del passat"

El PSC vol que els candidats a liderar el PSOE pensin en el "futur" i que no mirin pel "retrovisor del passat". Així ho ha expressat aquest dilluns el secretari d'organització dels socialistes catalans, Salvador Illa, poc abans que comencés el debat dels tres aspirants a secretari general -Susana Díaz, Pedro Sánchez i Patxi López-, que està previst que s'allargui fins les 14.15 hores.

Clica aquí per seguir en directe el debat dels tres candidats a liderar el PSOEIlla, que s'ha sumat a un grup de dirigents del PSC per seguir el debat a la seu del carrer Nicaragua -entre els quals hi havia el primer secretari, Miquel Iceta, i el president del partit, Àngel Ros-, ha demanat respecte entre els candidats, dels quals ha valorat la seva "reconeguda i exitosa trajectòria política". Després d'apostar per la confrontació de propostes entre candidatures, Illa ha reclamat que les primàries serveixin per "consolidar la idea que tota alternativa al PP passa pel PSOE".

Els socialistes catalans, que van votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy -quan el PSOE es va abstenir- tenen clara aquesta màxima, però oficialment mantenen la neutralitat en les primàries, tal com ha reiterat Illa. Després que Díaz matisés aquesta neutralitat dient que "és inevitable que cadascú tingui les seves preferències", Illa ha deixat clar que el partit no interpreta aquestes declaracions com cap crítica de la presidenta andalusa.