El PSC compara el procés amb les voltes d'un hàmster

El PSC ha compartit al seu compte de Twitter aquest dilluns vídeos d'animals per comparar-los amb el procés, juntament amb l'etiqueta # ElProcésNOvaEnlloc. En el primer vídeo dels socialistes, "EN DIRECTE: El procés" apareix un hàmster fent voltes en una gàbia. El segon, "#ÚltimaHora Rebem imatges de com continua el procés, 18 mesos després", utilitza imatges de set gossos que intenten mossegar-se la cua. Avui 27 de març es compleixen els 18 mesos promesos per acabar el procés després del 27-S.

Els vídeos, que acaben amb la frase "El procés no va enlloc. Així no anem enlloc", formen part d'un seguit d'imatges amb missatges crítics amb el procés que el PSC també ha piulat en el seu Twitter, com ara ' Mentre el món ens miri i Espanya no ens parli... No anem enlloc" o "Amb adéu Espanya i hola 3%, no anem enlloc". El primer vídeo ja ha estat compartit més de trenta vegades, d'entre elles per l'alcalde de Lleida, Àngel Ros.