El PSC haurà de "consensuar" els seus pactes electorals amb el PSOE

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que el pacte que han rubricat els socialistes catalans i el PSOE segueix reconeixent l'autonomia del PSC però contempla que "consensuarà" els seus pactes electorals amb el PSOE.

En les negociacions per revisar el protocol de relació entre tots dos partits germans s'havia parlat de la possibilitat que el PSOE tutelés els pactes electorals del PSC, per por que s'acostin a Podem i els comuns, malgrat que els socialistes catalans descarten aliances preelectorals i només contemplen pactes amb altres partits després dels comicis.

Finalment, les negociacions en aquest aspecte han desembocat en la creació d'una comissió política integrada per quatre membres del PSC i quatre del PSOE en la qual periòdicament s'abordarà el seguiment de les relacions i puntualment s'"analitzaran, discutiran i consensuaran" els pactes electorals.

El PSC defensa que la seva política d'aliances mai s'ha fet d'amagat del PSOE ni hi ha hagut problemes en aquest sentit entre partits germans, i per això no preveu que s'arribi a l'extrem que en aquesta comissió política es veti algun tipus de pacte.

Preguntat per si el PSC simplement comunicarà al PSOE els seus pactes en el marc de la nova comissió política, Illa ha respost que no: "No serà una simple comunicació, serà una discussió conjunta des del reconeixement de l'autonomia de cada partit".

"Farem discussió i anàlisi conjunta i, si hi hagués escenaris que porten a desacord ja veuríem què cal fer", ha destacat Illa, que ha defensat que totes les negociacions PSC-PSOE s'han fet per reforçar els llaços que uneixen tots dos partits des del 1978 i amb l'objectiu que no tornin a produir-se desacords com el que va haver-hi davant la investidura de Mariano Rajoy, en la qual els socialistes catalans van votar 'no'.

Illa ha detallat que l'acord "actualitza i desenvolupa" el protocol de relacions que es va pactar el 1978, però no ha donat més detalls perquè encara s'està acabant de redactar i queden alguns serrells per tancar.

Parlon, amb Pedro Sánchez

Preguntat per si es trenca la neutralitat institucional que defensa el PSC en les primàries del PSOE amb la participació de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, en l'acte que aquest dilluns protagonitza a Madrid l'exsecretari general del PSOE Pedro Sánchez, Illa ha dit que no.

L' actitud neutra del PSC com a organització "no impedeix que hi hagi membres que a títol individual tinguin posicionaments concrets", ha argumentat, i ha insistit que des del PSC es tractarà per igual tots els candidats i se'ls donarà totes les facilitats.

Així mateix, sobre que Parlon s'hagi descartat com a candidata del PSC a la presidència de la Generalitat, Illa ha dit que respecta la seva decisió i celebra que hagi decidit tornar a presentar-se com a candidata a la reelecció en les eleccions municipals del 2019.