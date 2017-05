El PSC està convençut que cap alcalde ni regidor se saltarà les lleis per avalar el referèndum

El Consell Nacional del PSC va deixar clara la posició del partit contra el referèndum. Tant el primer secretari, Miquel Iceta, com la portaveu parlamentària, Eva Granados, ho han recordat per respondre a la informació que publica aquest dimarts l'ARA, en la qual destaca que el partit donarà autonomia als seus alcaldes i regidors perquè es posicionin sobre la consulta en funció de la realitat dels seus municipis. "L'executiva del partit ha estat clara, nítida i transparent i tenim una resolució per escrit que diu que ni alcaldes ni regidors participaran en un referèndum il·legal".

El titular del @diariARA d’avui no es correspon a la resolució unànime de l’executiva @socialistes_cat de 16.12.16 https://t.co/RBEoMhHaxu pic.twitter.com/1WZp2UNPau — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 1 May 2017

L'article de l'ARA detalla com l'executiva del partit ha avalat les peticions d'autonomia de diversos regidors que, en cap cas, han manifestat la voluntat de posicionar-se a favor del referèndum. De fet, una de les opcions que defensa una part del municipalisme socialista és no bloquejar la consulta si la realitat de l'Ajuntament ho desaconsella, per exemple, quan hi hagi majoria independentista a la localitat. Granados no ha respost quan se li ha preguntat en roda de premsa per aquesta qüestió i s'ha limitat a reiterar que no entendria "que els ajuntaments participessin en una qüestió que comporti saltar-se les lleis".

En tot cas,el PSC insisteix en què el referèndum no se celebrarà, perquè és "il·legal" i perquè els disputes entre els socis de Govern evidencien que no volen exposar-se a les inhabilitacions.

El PP no donarà instruccions al territori

El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha defensat que el seu partit "no donarà cap instrucció" als seus regidors i representants al territori sobre com han d’actuar si el Govern tira endavant el referèndum. Albiol considera que tots els representants populars al territori tenen "molt clar i no necessiten que ningú els doni indicacions" sobre com han d'actuar en aquest tema perquè tots aposten per "la convivència i la democràcia" i no per la "ruptura i la llibertat".

Cs defensa un pla alternatiu

Cs respecta les decisions internes que hagi pres el PSC i ha evitat fer-ne cap valoració directa, més enllà de recordar les "declaracions contradictòries" que de vegades s'han escoltat entre la direcció del partit i les seves agrupacions locals. El diputat Jorge Soler ha subratllat, en canvi, la necessitat d'elaborar un pla alternatiu al referèndum sobiranista. Una estratègia que passa per unes eleccions i un "nou projecte per a tots els catalans". "Hi ha dos projectes alternatius sobre la taula, un encapçalat per Junqueras i un altre per Arrimadas", ha insistit.

CSQP vol concreció per part del Govern

El portaveu adjunt de CSQP, Albano Dante Fachin, s'ha negat a "passar la pilota" a les agrupacions locals de la seva o d'altres formacions polítiques quan el Govern "encara no ha dit ni quina és la proposta concreta, ni la data". "Pensar en què haurien de fer els ajuntaments quan encara no sabem ni què vol fer el Govern és avançar moltes pantalles", ha reflexionat des de la sala de premsa del Parlament.