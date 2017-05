El PSC dirà 'sí' a la reforma del reglament del Parlament si no serveix per aprovar la llei de desconnexió

El PSC votarà a favor de la reforma del reglament del Parlament que permeti l'aprovació de lleis mitjançant el procediment de lectura única –en una sola votació i sense debat previ– si té el suport de la majoria del ple. Els socialistes, però, no acceptaran que es faci servir aquest tràmit per aprovar la llei de transitorietat, també coneguda com a 'llei de desconnexió'.

Segons ha explicat a Europa Press el secretari segon de la mesa del Parlament, David Pérez (PSC), la lectura única és un bon procediment per agilitar tràmits que no siguin polèmics ni despertin diferències profundes entre els partits, cosa que no passa amb el procés sobiranista.

Per això, els socialistes exigiran "condicions" i no beneiran en cap cas que pugui usar-se per a la llei de desconnexió com contemplen JxSí i la CUP, que són precisament els que han portat al Parlament una proposició de llei per reformar el reglament de la cambra i estendre'n l'ús.

Així, el PSC centrarà les seves esmenes en el punt de la lectura única, i estudia exigir que les iniciatives tramitades per lectura única tinguin l'aval mínim de dos terços dels diputats o que hagin de demanar-ho almenys quatre grups.

L'actual reglament recull que només el Govern pot sol·licitar la tramitació per lectura única d'una llei o bé tots els grups del Parlament de manera unànime. La proposta de JxSí i la CUP és que també ho pugui sol·licitar qualsevol grup, la qual cosa agilitaria l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica.

Pérez constata que aquest mecanisme pot usar-se en molts Parlaments, entre ells el Congrés de Diputats, "però amb reserves, garanties i elements que, d'alguna manera, impedeixen intentar aprovar una llei com la que es pretén aprovar, que modifica la Constitució i modifica l'Estatut".

Pérez destaca que els socialistes veurien bé la lectura única en el cas de la proposició de llei per modificar la llei audiovisual: "Estem intentant modificar un article que té quatre línies, el de la composició. Si hi ha consens parlamentari, podria ser una llei que es podria fer mitjançant lectura única".

Tant les esmenes del PSC com les de la resta de grups s'estudiaran en una ponència en la qual Pérez representarà el PSC al costat del diputat Ferran Pedret, i creu que "és molt difícil que es pugui arribar a cap mena d'acord" amb JxSí i la CUP.

Els dos grups independentistes van vetar dijous totes les propostes de compareixença d'experts que havia proposat l'oposició per abordar la reforma del reglament: "És gravíssim i és un clar element de falta de qualitat democràtica en aquest Parlament".

La reforma del reglament va començar amb polèmica perquè JxSí i la CUP van demanar abordar-la en una ponència conjunta en la qual només van participar ells –la resta de grups s'hi van oposar–, i Pérez ha recordat que llavors els independentistes "van amenaçar de sancionar l'oposició per no voler fer allò".

"Espanta la idea de nou país que tenen alguns: sancionar l'oposició i no acceptar-los cap compareixença, perquè han decidit passar el corró en tot" i desplegar el seu full de ruta independentista sense dialogar amb l'oposició, ha criticat.

Sobre què preveu que passi si s'aprova la reforma del reglament que volen JxSí i la CUP, ha respost que "sempre hi ha marge de resposta davant qualsevol procediment legislatiu: hi ha possibilitat d'esmenar-lo, detenir-lo o enviar-lo al Consell de Garanties Estatutàries".

Si l'oposició decideix portar el reglament al Consell de Garanties Estatutàries, ni JxSí ni la CUP podrien impedir-ho perquè "el reglament diu que s'hi ha d'enviar i punt", i aquest organisme consultiu recordarà que el reglament preveu que no es pot portar cap iniciativa al ple del Parlament sense que els diputats l'hagin pogut consultar.