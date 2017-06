El PSC escollirà el seu candidat a la presidència de la Generalitat en unes primàries al juliol

El PSC escollirà el seu candidat a la presidència de la Generalitat en unes primàries que tindran lloc, com a tard, al juliol. Així ho ha anunciat aquest dilluns el secretari d'organització del partit, Salvador Illa, que ha argumentat que el partit vol estar "a punt" per a unes eleccions "que arribaran en els pròxims mesos". Els socialistes, que des del febrer ja preparen el programa electoral, fan així un pas més en els preparatius dels pròxims comicis, tres dies després que el Govern hagi anunciat la data i la pregunta del referèndum.

El calendari i la data exacta de les primàries es fixaran a la reunió de l' executiva del partit de dilluns que ve, després que durant aquesta setmana es trobin una delegació de la direcció i una delegació de la mesa del consell nacional, tal com ho estableix el reglament. Malgrat que Illa ha deixat clar que serà un procés "obert a tota la militància", fins ara només el primer secretari -i actual cap de files del partit a al Parlament-, Miquel Iceta, ha manifestat la seva voluntat de presentar-s'hi com a candidat. La seva rival a les primàries per liderar el partit i alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ja va dir que no aspiraria a ser candidata a les pròximes eleccions.

Campanya d'afiliació al partit: "Som el canvi, som l'esquerra"

En paral·lel al procés per triar candidat, el PSC també ha anunciat aquest dilluns la posada en marxa d'una campanya a les xarxes socials per fomentar l'afiliació al partit, amb el lema 'Som el canvi, som l'esquerra'. "Volem fer una crida a tots els ciutadans", ha explicat Illa, a "sumar forces" per donar sortida al projecte socialista i "resposta al moment polític que viu Catalunya". En aquest sentit, Illa ha reiterat que el Procés està "condemnat al fracàs" i que cal un canvi d'estratègia basat en la negociació i el pacte amb l'Estat. Al seu parer, "no és sincer oferir diàleg quan ja s'ha decidit data i pregunta" del referèndum. Els pronunciaments del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a favor de parlar amb l'Estat, ha conclòs, "s'acosten més al xantatge que no al diàleg".