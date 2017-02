PSC se suma a C's i també portarà els pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries per la partida del referèndum

El PSC sol·licitarà un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre la llei de Pressupostos. Segons ha explicat la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, en roda de premsa, tenen "dubtes" sobre la disposició addicional que reserva una partida econòmica per celebrar el referèndum el 2017. Granados ha explicat que els socialistes no veuen clara la legalitat d'aquesta disposició, ja que consideren que la Generalitat no té "competències" per convocar el referèndum sobre independència.

Per la diputada socialista, "no es pot fer una reserva econòmica per fer una modificació legislativa que no depèn de l'òrgan pel qual es fa el pressupost". Granados creu que això provoca "incertesa en l'execució i seguretat jurídica". A més, considera que s'ha de tenir en compte el context polític actual i ha criticat que el govern tingui "amagada dins d'un calaix" la llei de desconnexió.

El PSC se suma, doncs, a la sol·licitud que Ciutadans ja va anunciar la setmana passada que presentaria al Consell de Garanties Estatutàries. Això farà que el debat final per l'aprovació definitiva dels Pressupostos s'aplaci.

"Diferenciació" en les esmenes

La diputada socialista també ha explicat que han detectat un "error" en el dictamen de la Llei de Pressupostos relacionat amb les esmenes que van presentar els grups de l'oposició i que es van aprovar, més de 1.200. Segons ha explicat, algunes de les esmenes aprovades estan dins d'un apartat anomenat "dins de la disponibilitat pressupostària", cosa que obliga a tirar-les endavant amb el pressupost establert, i altres que estan dins un apartat que posa "subjectes a disponibilitat pressupostària", cosa que significa que només es podran tirar endavant si hi ha els diners suficients.

Granados creu que s'ha fet una "jerarquització" de les esmenes que tenen "el mateix origen". Considera que s'ha fet una "diferenciació" entre l'origen de l'esmena entre les presentades pels grups de l'oposició i les dels "grups de suport al govern", en referència a la CUP. Per això, Granados ha explicat que estan parlant amb la resta de grups de l'oposició -Ciutadans, PP i Catalunya Sí que Es Pot- per "subsanar l'error" i que s'incorporin totes les esmenes en un mateix apartat.