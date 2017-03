El PSC portarà els pressupostos al TC si es manté la disposició addicional per al referèndum

El PSC amenaça de portar al Tribunal Constitucional (TC) els pressupostos de la Generalitat si es manté en el redactat la disposició addicional 31, referida a les partides per a la celebració d'un referèndum i considerada inconstitucional pel Consell de Garanties Estatutàries (CGE). "Si s'empenyen a mantenir la disposició addicional 31 del projecte de llei de pressupostos, serà el PSC el que es plantarà a les portes del TC perquè sigui anul·lada", ha anunciat el primer secretari dels socialistes, Miquel Iceta, en roda de premsa des de la seu del PSOE a Madrid.

"Estem donant veu als catalans que volen un millor finançament i una renovació del pacte amb la resta d'Espanya, però que de cap manera volen trencar amb la democràcia de l'estat de dret i prendre mesures fora de la llei", ha argumentat Iceta, que ha deixat clar que els arguments utilitzats pels independentistes a favor de mantenir la referència a la consulta al projecte de pressupostos és infundada: "Estem davant de circumstàncies noves. Ja no és el TC o l'advocat de l'Estat o la Fiscalia General de l'Estat o algun actor polític estatal, sinó el mateix CGE de Catalunya el que diu que la Generalitat no pot organitzar un referèndum com el que s'ha compromès a organitzar", ha dit.

La CUP ja ha avisat a Junts pel Sí que no vol cap canvi en els pressupostos tot i el dictamen de l'òrgan. "En cap cas seria comprensible que es fes un pas enrere en la qüestió del referèndum", argumenta la formació anticapitalista, que ha condicionat el seu suport als comptes al manteniment de la disposició addicional 31 del projecte. "El dictamen del Consell de Garanties no ha estat cap sorpresa. Per fer el referèndum caldrà desobeir impediments, mandats judicials o sentències de l'Estat, ja que no hi ha altra manera de fer-lo", insisteixen els cupaires.