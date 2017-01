EL PSC promet neutralitat per no ser exclòs de les primàries

El calendari pactat ahir al comitè federal del PSOE estableix que la formació celebrarà primàries per escollir el nou secretari general al maig. Més enllà de conèixer els candidats, en els quatre mesos que falten hi ha una altra incògnita: podran votar-hi els militants del PSC? La gestora del PSOE afirma que no està clar i els socialistes catalans s’esforcen per no ser-ne exclosos. Mostra d’això, el partit ha demanat a les territorials un esforç addicional de neutralitat en tot el procés de primàries.

Així ho va traslladar el secretari d’organització, Salvador Illa, als seus homòlegs de les federacions del PSOE en una reunió dimarts passat. Illa va insistir a demanar que, més enllà que a títol individual els militants donin suport a un candidat, les agrupacions no es posicionin.

Fonts presents en la trobada interpreten la petició d’Illa com una “escenificació” de la neutralitat que el PSC ha mantingut sempre en els processos de primàries a Ferraz. “L’objectiu és que el PSOE estigui tranquil i no vegi més fantasmes”, afegeixen. Un membre de l’executiva admet que es tracta d’un gest cap la gestora, afí a Susana Díaz, després que el PSC es bolqués amb Pedro Sánchez i la defensa del no a Rajoy. El mateix dirigent deixa clar, però, que el gruix de la militància està amb Sánchez -que encara no ha aclarit si es presentarà a les primàries- i manté “recança” cap a Díaz. Caldrà veure si la promesa de neutralitat del PSC, i la cordialitat que Miquel Iceta mostra amb la presidenta andalusa, són suficients perquè els socialistes catalans es treguin l’etiqueta de sanchistes i Ferraz els deixi votar. De moment, Iceta ja va anunciar ahir que la gestora s’ampliarà amb un membre del PSC.