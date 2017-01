EL PSC diu que si Mas repeteix com a candidat posarà en evidència el "bucle" en què ha entrat el procés

Si l'expresident de la Generalitat Artur Mas es presenta com a candidat del PDECat a les pròximes eleccions catalanes posarà en "evidència màxima" el "bucle" en què ha entrat el procés. Aquesta és la valoració que fa el PSC de la possibilitat que Mas repeteixi com a cap de llista, després que Carles Puigdemont anunciés que d'aquí un any no serà president de la Generalitat.

"Seria el màxim exponent del bucle en què que Mas i CDC han entrat i al qual pretenen arrossegar la resta de catalans", ha insistit aquest dilluns en roda de premsa el líder dels socialistes a Barcelona, Jaume Collboni, que ha afegit: "La retirada senyor Pugigdemont és la crònica d'una mort anunciada, com ho era la dimissió del senyor Mas i com ho és tot el que fa referencia a un procés que sense acord amb l'Estat no és viable ni possible".

En aquest sentit, Collboni ha augurat que properament "veurem la successiva mort de líders polítics i d'un projecte politic que s'ha presentat en uns termes maximalistes que no porten enlloc". "La proposta dels socialistes és reformar la Constitució, però sobretot diàleg i capacitat d'acord amb l'Estat per reformar un nou pacte", ha recordat. L'objectiu, ha afegit Collboni, és "votar, però votar un nou acord". "En la mesura que no sigui aixi, els catalans veurem com la historia es va repetint, perquè estem en una via que no té recorregut", ha conclòs.