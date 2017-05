El PSC avala reformar el reglament si s’atura la desconnexió exprés

Canvi d’estratègia. El PSC va obrir-se ahir per primera vegada a votar a favor de la reforma del reglament del Parlament que impulsen Junts pel Sí i la CUP. Per fer-ho, però, els socialistes posen com a condició que els grups només puguin tramitar lleis mitjançant el procediment de lectura única -en un sol debat al ple- si ho acorda una majoria qualificada de l’hemicicle, com ara dos terços dels diputats o, com a mínim, quatre grups. És a dir, que Junts pel Sí i la CUP no en tindrien prou amb els seus 72 diputats per aprovar la llei de transitorietat jurídica -que ha d’emparar el referèndum sobre la independència- en un sol dia, cosa que evitaria haver-la de publicar abans i que el Tribunal Constitucional (TC) pogués impugnar-la abans que entrés en vigor.

En una entrevista a Europa Press, el secretari segon de la mesa del Parlament, el socialista David Pérez, va opinar que la lectura única és un bon procediment per agilitzar tràmits que no siguin polèmics ni despertin diferències profundes entre els partits. Per això, defensa que els grups puguin utilitzar aquest mecanisme -el Govern ja ho fa-, “però amb reserves, garanties i elements que, d’alguna manera, impedeixin intentar aprovar una llei com la que es pretén aprovar, que modifica la Constitució i l’Estatut”.

Tanmateix, no és probable que l’esmena que proposa el PSC prosperi, ja que Junts pel Sí i la CUP tenen majoria a la comissió que estudia la reforma del reglament del Parlament i ja l’han fet servir, per exemple, per vetar les compareixences demanades per l’oposició i no dilatar així l’aprovació d’una norma que volen tenir a punt per quan calgui debatre la llei de transitorietat. En cas que la reforma avanci tal com la preveuen els grups independentistes, Pérez va avançar que el PSC la portarà al Consell de Garanties.