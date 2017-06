El PSC portarà la reforma del reglament al Consell de Garanties Estatutàries

La reforma del reglament enfila el tram final al Parlament i el PSC ja ha decidit que la portarà al Consell de Garanties Estatutàries. Aquest dijous els grups han tancat el text de la reforma que, entre altres coses, ha de permetre la tramitació exprés de la llei de transitorietat jurídica o del referèndum al Parlament. Junts pel Sí i la CUP han introduït la possibilitat que dos grups parlamentaris puguin demanar que una proposició de llei es tramiti per lectura única, és a dir, en un sol debat, sense possibilitat que els grups presentin esmenes.

Els socialistes consideren que la reforma posa en dubte drets dels diputats, tant des del punt de vista "material" com per l'"ús" que se li vol donar -en al·lusió a tramitar la llei de transitorietat jurídica o de desconnexió en un sol debat-. Consideren que l'aprovació exprés de la llei de transitorietat equival a la "derogació" de l'Estatut d'Autonomia per la porta del darrere.

El grup que lidera Miquel Iceta no és l'únic que porta el text al Consell de Garanties -tot i que segueix una estratègia pròpia-, sinó que també ho valora Ciutadans.

Junts pel Sí i la CUP volien aprovar la reforma abans de marxar de vacances: està previst que dimarts vinent, dia 6 de juny, s'aprovi el dictamen en la comissió del reglament i, segons el pla, es podria aprovar al ple del 14 de juny. Ara bé, com que el PSC farà ús del dret de recórrer al Consell de Garanties, l'aprovació de la reforma es produirà en l'últim ple del mes de juliol. L'organisme consultiu té un mes per pronunciar-se sobre la reforma.

Fonts de Catalunya Sí que es Pot, tot i que no descarten també portar el nou reglament al CGE, han centrat la seva crítica en els efectes que, a parer seu, tindran els canvis. "Amb l'excusa del referèndum, s'estan alterant les regles de joc", avisa un membre del grup. CSQP havia presentat esmenes per excloure de la lectura única aquelles lleis que afectessin els drets fonamentals i també per impedir que dos grups poguessin alterar l'ordre del dia. Volien que només es pogués fer per unanimitat.

El contingut de la reforma

Dimarts passat els grups ja van tancar una part de la ponència: Junts pel Sí i la CUP van aliar-se per incorporar la tramitació per lectura única i començar el període de sessions el 15 d'agost. El que aquest dijous s'ha acordat és blindar les comissions d'investigació. Arran del cas de la comissió d'investigació sobre Santi Vidal, en què Junts pel Sí i la CUP la van deixar sense efectes pràctics tombant totes les compareixences, Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot han presentat esmenes per assegurar que no torni a passar.

Finalment, Junts pel Sí ha acceptat incorporar la de Catalunya Sí que es Pot que obliga a obrir la comissió d'investigació amb un contingut mínim inicial, és a dir, amb un nom concret i un pla de treball (que pot incloure o no compareixences). D'aquesta manera, la comissió -que es pot crear si ho demanen dos grups parlamentaris o per la majoria del plenari- tindria efectes des del principi.

El debat sobre els investigats

Una de les propostes que encara està pendent de tancar-se és la qüestió dels diputats investigats per corrupció. La CUP, en un inici, proposava la suspensió immediata -temporal, de tres mesos- dels diputats a qui s'imputés per un delicte de corrupció. Junts pel Sí està negociant aquesta proposta amb l'esquerra anticapitalista en dues vessants: el moment processal en què es produeix la suspensió i les derivades en la delegació del vot i les incompatibilitats, a més de concretar els delictes que es consideren corrupció.

Junts pel Sí és més partidari que la suspensió es produeixi quan s'obri judici oral i no quan el jutge imputi un diputat. Fonts de la coalició asseguren que s'ha de concretar què passa amb el vot del diputat suspès: la seva voluntat és garantir que el grup no perdi una votació.