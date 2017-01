Els càrrecs del PSC s'inclinen per Patxi López en la pugna amb Díaz

El pas endavant de Patxi López al PSOE va agafar per sorpresa el PSC. Molts partidaris de Pedro Sánchez no van entendre el seu moviment, però la valoració de la candidatura de l’exlehendakari es va cenyir al guió marcat pel primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta: ni aplaudir ni criticar. La neutralitat que ha demanat Iceta garanteix que les executives i primeres espases del partit no se signifiquin públicament per cap candidat. En privat, però, afloren les preferències de cara a les primàries del maig, en les quals els socialistes catalans no tenen garantida la participació.

A l’espera de veure si Sánchez fa el pas, una desena de membres de l’executiva consultats per l’ARA admeten que veuen amb bons ulls la candidatura de López. El polític basc ha defensat el dret del PSC a votar el futur secretari general, així com un gir a l’esquerra que allunyi el PSOE del PP. Uns posicionaments que han aixecat simpaties entre els socialistes catalans. “Defensa un model de partit molt semblant al nostre, coneix la realitat plurinacionalitat de l’Estat i és sensible amb les demandes de Catalunya i el PSC”, afegeix un alcalde. Entre els dirigents consultats, tot són bones paraules cap a López, del qual destaquen l’“experiència” o el “prestigi”. Els elogis són encara més grans davant la possibilitat que la presidenta andalusa, Susana Díaz, li acabi disputant el lideratge. Malgrat que Iceta s’esforça per enterrar la destral de guerra, l’operació de la baronessa per fer fora Pedro Sánchez i forçar l’abstenció a la investidura de Mariano Rajoy encara cou al PSC.

“No oblidem el pecat original”, afirma un membre de la direcció, mentre que un altre fa extensius els recels cap a Díaz a la seva postura cap a Catalunya. “Ha tingut una actitud molt tancada [...]. No ha defensat la diversitat de l’Estat”, afirma, i afegeix: “Quan el sud pressiona, el nord se’n ressent”. Un tercer dirigent, que es confessa partidari de Sánchez, admet que serà “pragmàtic” i estarà al costat del candidat que “pugui guanyar Susana Díaz”. “Una cosa és que sigui neutral, i una altra que tingui afinitats amb ella”, diu una veu de la direcció, mentre que una altra manifesta el seu malestar pel fet que la baronessa hagi plantejat que el PSOE tingui més control sobre el PSC per resoldre la crisi entre els dos partits. Díaz recela de la importància dels socialistes catalans, fins fa poc amb una influència gairebé equiparable a la dels andalusos.

Els beneficis de la tercera via

Al marge del que acabin fent els càrrecs del partit, tots els dirigents consultats coincideixen que l’andalusa tampoc aixeca grans passions entre les bases del PSC, majoritàriament favorables a Sánchez. I en tot cas, fins i tot els que eviten significar-se clarament a favor de Patxi López, coincideixen a destacar els beneficis de la seva candidatura. Troben “positiu” que trenqui amb la pugna a dos, ja que pot ajudar a destensar el PSOE i la relació amb el PSC. “No cal posar sal a la ferida”, argumenta un alt dirigent.

Si Sánchez oficialitza la seva candidatura, les fonts consultades es mostren partidàries que formi una aliança amb López. En cas contrari, argumenten, es dividiria el vot crític i acabaria guanyant Díaz. A mesura que es vagin definint els candidats, i si es confirma que el PSC podrà votar el secretari general del PSOE, n’hi ha que pensen que les posicions dels socialistes catalans s’aniran clarificant. “Els màxims dirigents tindran una expressió summament pulcra, però aquesta actitud no podrà davant la sensació generalitzada que tothom estarà amb el Pedro o el Patxi -reflexiona un membre de l’executiva-. La realitat podrà amb la voluntat de neutralitat”.

Davant la possibilitat que la batalla pel lideratge caigui del cantó de Díaz, el PSC té clar que s’haurà d’adaptar. Iceta ja va deixar clar al congrés del partit, al novembre, que hi haurà fidelitat al pròxim secretari general del PSOE, sigui qui sigui. Pel que fa a les incomoditats que genera un possible lideratge de Díaz, un dels càrrecs consultats s’agafa al consens de la Declaració de Granada, que fixa les bases del projecte federal dels socialistes. “Ens haurem de fer valer”, assenyala un altre. El mateix Iceta ja ha avisat la gestora que si el PSC no té cabuda al PSOE, difícilment podrà defensar que Catalunya tingui cabuda dins d’Espanya.

L’acord per poder votar, encarrilat

L’exigència de neutralitat del PSC als seus càrrecs té l’objectiu de garantir la participació dels militants del partit a les primàries del PSOE, un punt que la gestora no té clar. Es tracta de la qüestió més rellevant que s’ha de resoldre en les converses entre els dos partits, que divendres tornaran a asseure’s en la tercera reunió de la comissió negociadora. Fonts dels socialistes catalans són optimistes amb el fet de poder votar el pròxim secretari general a Ferraz. “Confiem resoldre-ho bé”, afirmen. I més, afegeixen, després que l’únic candidat oficial, l’exlehendakari Patxi López, ho hagi defensat públicament. La reunió del dia 27 podria ser el desencadenant de l’acord, ja que en el moment en què es convoqui el congrés del PSOE -en un comitè federal extraordinari que tindrà lloc en els pròxims mesos- caldrà fixar el cens de les primàries: qui pot votar i qui no.