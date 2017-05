El PSC considera un "fracàs" la cimera dels partits sobiranistes

El grup parlamentari del PSC considera que la cimera de partits sobiranistes que es va celebrar ahir per posar fil a l'agulla al referèndum unilateral va ser un "fracàs". La portaveu socialista al Parlament, Eva Granados, ha aprofitat l'absència a la trobada de Catalunya en Comú per carregar contra el full de ruta de JxSí i la CUP, als quals ha acusat d'estar cada cop més sols.

En aquest sentit, ha lamentat la "gesticulació permanent" de les formacions independentistes i ha ironitzat que a les cimeres "cada cop hi ha menys partits i més mal avinguts, cap entitat i tot plegat per no arribar a cap acord". La dirigent socialista ha acusat JxSí i la CUP de "voler tirar pel dret amb un referèndum il·legal que aboca al fracàs".

Granados també ha qualificat de "lògica" la trucada que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va fer ahir al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per deixar-li clar que els socialistes estaran al costat dels populars "contra el referèndum il·legal que pretén el govern de la Generalitat".



Ple de pobresa

Granados ha fet aquestes declaracions al faristol del Parlament, on ha aprofitat per carregar contra la "inacció del govern" a l'hora de donar resposta a la urgència social que viu el país i ha remarcat que "el 55% de les mesures que es van aprovar al ple de la pobresa no s'estan aplicant". Una deixadesa que, a parer seu, cronifica la pobresa perquè "un terç de la població està en situació de vulnerabilitat". Per aquest motiu, Granados ha exigit que es fixi un calendari clar i quina partida del pressupost es dedicarà a cada àmbit.