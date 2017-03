El PSC torna a la direcció del PSOE al Congrés

S’ha acabat la quarantena. Des d’avui el PSC torna a tenir veu en la direcció del grup socialista al Congrés. La gestora del PSOE va aprovar ahir que Meritxell Batet, cap de llista el 26-J, es reincorpori en l’òrgan, d’on va ser apartada fa gairebé quatre mesos i mig com a represàlia per haver votat no en la investidura de Mariano Rajoy. Els dos partits tanquen aquesta setmana els últims serrells de la profunda crisi d’aquests mesos: primer, el plenari del grup socialista aprovarà la reincorporació de Batet, i dissabte el comitè federal del PSOE ratificarà la revisió del protocol d’unitat de l’any 1978.

Els socialistes catalans s’han anat reincorporant progressivament als òrgans de direcció del PSOE, després que la gestora els silenciés per haver trencat la disciplina de vot. L’anunci de la incorporació de l’exdiputada lleidatana Teresa Cunillera a la comissió gestora al gener va ser la primera mostra que les negociacions arribarien a bon port. Ferraz també els havia deixat fora de l’òrgan interí fins que se segellés la reconciliació, que es va fer efectiva en un acte solemne a principis de mes amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el president de la gestora, Javier Fernández.

Les primàries, el 21 de maig

Tancada del tot la crisi amb el PSC, la comissió gestora posa la directa fins al congrés federal. Ahir no va tardar ni 24 hores a activar la maquinària per posar data finalment a les primàries després que diumenge la presidenta andalusa, Susana Díaz, oficialitzés que es presentarà com a candidata a la secretaria general del PSOE. La cita a les urnes serà, previsiblement, el 21 de maig. La data que inicialment estava al damunt de la taula era el diumenge 14 de maig, però el dilluns 15 és Sant Isidre, festiu a Madrid, i Ferraz tem que baixi la participació en aquesta comunitat.

Un cop el comitè federal de dissabte avali el calendari, quedarà tancat el cens per poder participar en el procés, com va assenyalar ahir en roda de premsa el portaveu de la gestora, l’andalús Mario Jiménez. Però l’inici de la recollida d’avals de cada candidatura, que durarà quinze dies, es deixarà per després de Setmana Santa. La campanya formal començaria a partir de la segona setmana de maig i Ferraz té previst organitzar un debat amb els tres candidats.

Pedro Sánchez manté el pols a la gestora sobre el seu crowdfunding per a les primàries, que ha recollit més de 94.000 euros en menys d’un mes -gairebé la meitat del que el partit ingressa en donacions en un any-. La gestora li ha prohibit que el tiri endavant si no canvia el número de compte per un de comú amb el partit. Al·lega que és l’única manera de no tenir problemes amb la llei de finançament. Sánchez ha dit que el mantindrà obert fins que sigui formalment candidat. La gestora va evitar ahir aventurar possibles represàlies però va advertir-li que ell serà l’únic responsable si té problemes amb la llei.