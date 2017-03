El PSC abandona el govern de Montgat per desavinences amb els seus socis

El grup municipal del PSC a l' Ajuntament de Montgat ha comunicat a l'alcaldessa, Rosa Funtané (ERC), la seva decisió d'abandonar el govern municipal. Els socialistes acusen els socis d'ERC, ICV i el grup independent PRE, d'intromissió i menyspreu. Ara, els dos representants del PSC passaran a l'oposició des d'on, asseguren, que continuaran treballant pel municipi a peu de carrer.

El grup municipal socialista ha destacat que la sortida es fa "amb dignitat, amb el cap ben alt i havent atès les regidories fins a l'últim moment" i ha lamentat la "inviabilitat" del govern d'esquerres. En aquest sentit, el PSC, que fins ara gestionava Ensenyament i Equipaments, Obres i Infraestructures, Policia, Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Transport, i Joventut, ha assegurat que en els darrers mesos han vist com s'envaïen les seves competències "impedint la gestió de les pròpies partides pressupostàries".

Per la seva banda, el govern municipal ha afirmat que els dol la marxa, tot i que no entén que hi hagi " arguments polítics" en la decisió del PSC. A més, ha assegurat que la resta de regidors s'han esforçat en "integrar" els representants socialistes, sobretot després de la baixa mèdica que arrossega des del passat mes d'octubre el portaveu socialista, Dimas Ramírez. Segons el govern, les responsabilitats de Ramírez s'havien redistribuït entre la resta de regidors "posant per sobre de tot les necessitats del poble".