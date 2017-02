El PSOE proposa al Congrés que el DNI, passaport i carnet de conduir siguin bilingües

El DNI, passaport o carnet de conduir bilingües: en català i en castellà. Això serà possible a Catalunya si prospera una proposició de llei que el PSOE ha presentat aquest dilluns al Congrés per tal d'"impulsar l'ús de les llengües cooficials en tots els nivells de l'administració".



El text, en la redacció del qual el PSC ha tingut un paper destacat, també estableix que totes les webs oficials a l'Estat s'ofereixin en totes llengües cooficials i crea un nou òrgan per impulsar-les: el consell de llengües.

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha expressat la seva confiança en què la proposició prosperi en el context de noves majories al Congrés, ja que -ha recordat- el mateix text va ser aturat pel PP en l'anterior legislatura.

Amb ironia ha entomat la proposta ERC, que encara recorda com el PSOE de Zapatero va evitar que prosperés una iniciativa perquè els diputats poguessin expressar-se en català al Congrés. "Quina iniciativa tan valenta i arriscada fer que el DNI dels catalans també estigui en català", ha indicat Gabriel Rufián en un evident to de mofa. " Jo he estat en les últimes diades i no he escoltat a ningú cridant 'DNI en català!'. Allà demanaven independència", ha afegit.

Seguin en el to humorístic, a Rufián la iniciativa dels socialistes catalans li ha semblat " operació diàleg del bo" i ha explicat que ERC no s'ha plantejat encara què farà si aquesta proposta arriba a ser votada a la cambra baixa.