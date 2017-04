Un diputat del PSOE al Congrés afí a Díaz: "El PSC s'hauria de dissoldre"

El secretari general del grup socialista al Congrés i del PSOE de Màlaga, Miguel Ángel Heredia, va dir en una reunió amb joves socialistes de Màlaga que calia "dissoldre el PSC". En la gravació, publicada per 'El Mundo', el diputat també explica com es va aturar el suposat acord de Pedro Sánchez amb Podem i els independentistes per governar.

Heredia ha emmarcat aquest dimarts aquestes manifestacions en una "reunió interna" que, a més, es va produir fa 5 mesos, quan "la situació del partit era molt diferent" i ha demanat disculpes als socialistes catalans. A més, segons han confirmat fonts socialistes a l'ARA, Heredia ha trucat a la coordinadora dels socialistes catalans al Congrés, Meritxell Batet, per demanar-li disculpes.

Heredia va dir davant els joves socialistes malaguenys que el secretari general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, va avisar que el llavors secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ja havia tancat un acord amb ERC i Podem per al govern, de manera que els socialistes que no n'eren partidaris haurien actuat per aturar-ho.

No obstant això aquest dimarts, en declaracions als periodistes al Congrés, el diputat malagueny ha dit que ell "no ha parlat amb Toxo" però que es reuneix "diàriament" amb sindicalistes que li van traslladar "la seva preocupació per la situació que vivia el país en aquest moment".



Arribats a aquest punt, Heredia, que també es refereix a diputats 'sanchistes', ha reiterat les seves disculpes que, segons ha explicat, ja va traslladar ahir als "col·lectius citats", i ha enquadrat la "conversa" amb els membres de Joventuts Socialistes de Màlaga en un "ambient molt més relaxat" i en un moment en què el PSOE passava per una situació "molt diferent".

Heredia, que en les seves declaracions de fa 5 mesos també defensa que el PP és "l'adversari" i Podem l'"enemic", ha finalitzat assenyalant que ja ha fet "les trucades que havia de fer per donar les explicacions necessàries". "A partir d'aquest moment no tinc res més a afegir", ha conclòs Heredia, que no ha admès més preguntes dels periodistes.