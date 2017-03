El PSOE maniobra per vetar que Iglesias pugui presentar el seu programa de TV

El PSOE votarà aquest dijous en contra d'autoritzar l'exercici d'activitats privades remunerades a 35 diputats al Congrés, fonamentalment del PP, Units Podem i Ciutadans, segons ha confirmat el portaveu del partit, Antonio Hernando, aquest dimarts. Entre els afectats hi ha dirigents destacats com Rafael Hernando, portaveu del PP, i Pablo Iglesias, líder de Podem, que presenta un programa de televisió per internet.

El Ple del Congrés vota aquest dijous el primer informe de la legislatura recopilant i autoritzant les activitats extraparlamentàries dels diputats, però el PSOE demanarà que es votin separadament entre trenta i quaranta casos per pronunciar-se en contra.

Antonio Hernando ha dit que estan perfilant aquesta llista de diputats, que aquest dimarts puja a 35 diputats, i que volen ser "molt precisos". Això sí, ha avançat que "fonamentalment" són parlamentaris del PP, Units Podem i Ciutadans. Segons la seva opinió, "no és raonable" que els diputats tinguin "activitats paral·leles" a la seva representació, siguin com a professionals o com a empresaris.

Iglesias ha respost que el PSOE intentar "censurar-lo" o posar-li "una mordassa" amb el moviment i ha anunciat que pretén compatibilitzar la seva activitat com a diputat amb el seu programa televisiu d'entrevistes "no és una actitud molt democràtica".

"No és una actitud molt democràtica", ha advertit, després de defensar que està "molt satisfet" del programa d'entrevistes que presenta a La Tuerka. "Gaudeix d'un prestigi enorme", ha assegurat.