El PSOE i el PSC aposten per mantenir el protocol de relacions

Després de tres mesos de reunions, ha acabat finalment la comissió bilateral entre el PSOE i el PSC per revisar les relacions entre els dos partits. El pacte queda pendent d’una nova negociació entre les direccions de les formacions. Segons fonts coneixedores de l’acord provisional, l’aposta, per ara, és mantenir el protocol de relacions vigent entre els dos partits des del 1978, que només podrà revisar-se en un congrés. Era el principal dubte que quedava per resoldre en la comissió bilateral cridada a resoldre la crisi entre els dos partits després de la discrepància en la investidura de Mariano Rajoy.

Oficialment, el PSC i el PSOE en van donar pocs detalls. En un comunicat, les dues formacions van confirmar el que ja havien avançat fa unes setmanes: que els militants catalans podran participar en les primàries del PSOE sempre que s’inscriguin en un cens previ controlat per Ferraz i compleixin els mateixos requisits que s’exigeixen als afiliats espanyols. El dubte és, segons fonts de l’executiva del PSC consultades per l’ARA, com es concretarà aquest cens, si els militants s’inscriuran individualment o seran les agrupacions catalanes les que el controlaran.

El text també assegura que s’ha acordat fer una proposta a les respectives direccions per establir les polítiques d’aliances i pactes electorals. Segons veus de l’executiva socialista, el principi d’acord estableix que el PSC podrà decidir la seva política de pactes, però l’haurà de debatre amb el PSOE.

Reforç de la coordinació

La discussió dels pactes es farà en la comissió de coordinació política. Aquest ens, creat el juliol del 2013 amb quatre membres de cada formació per fer seguiment dels acords, estava pràcticament paralitzada. “Des del 2013 no s’ha reunit mai”, expliquen fonts de la direcció del PSC. Aquesta comissió es va crear després d’un dels moments més tensos en les relacions entre els dos partits, ja que llavors també es va trencar la disciplina de vot al Congrés perquè el PSC va votar a favor de la consulta. Tot i que Ferraz llavors volia revisar el protocol d’unitat, la comissió bilateral va concloure sense grans canvis, una sortida a la crisi que, si no hi ha un tomb d’última hora en el debat entre direccions, es pot repetir ara. “Ells donen la imatge que han posat ordre i nosaltres no estem incòmodes. Salvem tots la cara i coordinem millor els partits”, resumien fonts de l’executiva del PSC. Els socialistes catalans consideren que, amb el pacte, es reforça la seva autonomia i la relació bilateral amb el PSOE.

L’acord definitiu entre direccions s’haurà d’aprovar en un comitè federal. Ferraz volia girar full a la crisi abans d’enfrontar-se a les primàries del maig. Els socialistes catalans la volien tancar sense grans canvis, i Miquel Iceta va dedicar-se, en paral·lel a les negociacions, a trobar-se amb els barons més crítics.

Ahir el primer secretari va celebrar que s’hagin “pogut vèncer les dificultats” i que “es podran fer les coses bé”. “Podem anunciar que participaran en peu d’igualtat en el procés congressual”, va celebrar Iceta.

A l’espera de la rúbrica de les dues direccions, la crisi del PSC i el PSOE camina cap a una resolució sense canvis en profunditat.