El PSOE inicia converses amb Cs per desbancar Cifuentes de la Comunitat de Madrid

Podem ha intensificat la seva ofensiva contra els governs del PP, tant a l'estat espanyol com a la Comunitat de Madrid. Si bé va llençar la proposta de desbancar Cristina Cifuentes de la presidència de la Comunitat de Madrid després de l'esclat de l'Operació Lezo, des de fa uns dies busca suports per una moció de censura que tregui Mariano Rajoy de la Moncloa.

El posicionament del PSOE és fermament contrari a desbancar Rajoy. En canvi, ja ha començat a treballar per bastir un govern "de canvi" a la Comunitat de Madrid que deixi fora Cifuentes. Preguntat per aquesta qüestió en una entrevista a TVE, el portaveu del PSOE al Congrés, Antonio Hernando, ha valorat que la situació a la Comunitat és "molt complexa i molt delicada" i ha assegurat que la seva formació està "oberta" a parlar amb la resta de forces polítiques. Segons ha informat Europa Press, els socialistes comencen a negociar amb Cs, partit que ha apuntalat Cifuentes al govern, i després ho farà amb Podem.

Crítiques a Pablo Iglesias

El líder del partit lila, Pablo Iglesias, va enviar ahir una carta al president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, en què li demanava que el seu partit s'impliqui en la moció de censura contra Rajoy, donada la situació "d'alarma social" després dels casos de corrupció del PP. Tant Ciutadans com el mateix PSOE han explicitat repetidament el seu rebuig a la proposta i l'atribueixen a una actitud "partidista" de Podem.

Aquest dimarts ha insistit en aquesta línia el portaveu del grup parlamentari socialista al Congrés, Antonio Hernando, que ha acusat Iglesias de "frivolitzar" i "instrumentalitzar" el mecanisme de la moció de censura. "És un recurs que té com a objectiu censurar un govern, proposar un candidat alternatiu i un programa polític", ha assenyalat Hernando, i ha afegit que el líder de Podem el que busca és el "seu protagonisme". "Això no és seriós", ha sentenciat.

El portaveu socialista ha evitat respondre directament per què en un cas sí que accepten explorar la moció de censura i en un altre no i s'ha limitat a retreure a Iglesias que no votessin Pedro Sánchez quan van tenir l'oportunitat després de les eleccions del 20-D.

De la seva banda, la precandidata a les primàries socialistes Susana Díaz ha considerat que la moció de censura contra Rajoy respon a una actitud bel·ligerant contra el PSOE que l'obligui a posicionar-se de nou a favor d'un govern del PP. En una entrevista a RNE, Díaz ha retret a Iglesias que intenti "interferir a cops i colzes" en el procés de primàries del PSOE. "Començo a cansar-me de l'ego d'Iglesias", ha apuntat la presidenta andalusa.