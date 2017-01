El PSOE avisa Rajoy que no donarà suport als pressupostos i que no li fan por unes noves eleccions

Quan els pressupostos generals de l'Estat encara no han començat ni a debatre's en seu parlamentària, ja hi ha a qui interessa deixar clar que no els avalarà. El portaveu de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, explica aquest diumenge en una entrevista a Europa Press que els socialistes no donaran suport als comptes del PP. Jiménez assegura que els socialistes no estan negociant amb els populars i que l'escenari més probable és que acabin presentant una esmena a la totalitat. " Veiem gairebé impossible que es pugui assolir un acord. Rajoy sap que no pot comptar amb el PSOE", recalca.

Si els socialistes s'esborren d'un possible pacte pressupostari, el PP tindrà difícil tirar endavant els comptes del 2017. L'escenari predilecte per a Mariano Rajoy era un 'sí' del PSOE o una abstenció dels socialistes combinada amb el suport de Ciutadans. De fet, el president del govern espanyol ja va amenaçar de convocar eleccions si es vetava el seu projecte de pressupostos. Una opció que Jiménez afirma que no fa por al PSOE: "Ell deu saber que fa amb el país, amb la recuperació econòmica i amb el paper i imatge d'Espanya a Europa i al món". En tot cas, una nova convocatòria electoral "no agafarà el PSOE amb la guàrdia baixa" perquè la gestora està convençuda –almenys públicament– que els socialistes afrontarien el procés "amb totes les garanties de poder-hi plantar cara".

Jiménez descarta reeditar en els pressupostos el pacte que va permetre la investidura de Rajoy, però reivindica els acords a què ha arribat el partit amb el PP en matèries com la pujada del salari mínim interprofessional (un 8%), el sostre de despesa per a l'any que ve i la pobresa energètica. Pel que fa a la reforma laboral, el PSOE reivindica la modificació "dels elements més negatius", però considera que el govern popular s'ha tancat en banda. Per això, des de la gestora es veu amb bons ulls que es busquin majories alternatives per acabar amb la llei.

Pel que fa a la pugna interna per dirigir el partit, Jiménez torna a posposar la decisió sobre quan fixaran la data del congrés que ha de posar fi a la situació d'interinitat. Tot i no posicionar-se formalment a favor de cap dels candidats que sonen per optar a la secretaria general –Jiménez és un estret col·laborador de Susana Díaz–, el portaveu de la gestora adverteix els crítics que la "radicalització del partit" no seria positiva. "Hem d'assemblar-nos al PSOE de les majories", subratlla.