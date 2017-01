El PSOE es plega al PP al Congrés i deixa passar tots els decrets del govern espanyol

El PSOE continua fent passos per fer realitat la gran coalició a l'ombra que Mariano Rajoy implora des que va ser investit president espanyol. El Congrés dels Diputats ha estat aquest dimarts testimoni una vegada més d'aquesta sintonia entre els dos grans partits espanyols, amb la convalidació, gràcies als vots socialistes, dels tres decrets lleis que l'executiu pretenia aprovar: la garantia juvenil, el del bo social elèctric i el de les clàusules terra. En el cas dels dos primers decrets, els socialistes han votat a favor de la convalidació, mentre que en el cas del tercer, han facilitat amb la seva abstenció l'aprovació.

Així, el partit es torna alinear amb el PP i també amb Ciutadans al Congrés, i en contra de la minoria d'esquerres. Per aquest motiu, el portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha assegurat que el PSOE "no vol fer d'oposició sinó de comparsa". Domènech ha recordat que el decret llei del bo social no hauria evitat la mort de l'anciana de Reus que va morir sense llum, per no poder-la pagar, mentre que el de les clàusules sòl permeten a la banca tractar cas per cas i no tornar els diners de manera conjunta.

El portaveu del PP, Rafael Hernando, en canvi, s'ha felicitat per l'actitud dels socialistes, i ha tret pit de la "legislatura col·laborativa" que segons ell està impulsant el seu partit. Hernando també ha asseverat que els dos partits majoritaris del Congrés negocien els pressupostos, però el seu homòleg socialista, Antonio Hernando, ho ha desmentit, i ha insistit que presentaran una esmena a la totalitat dels comptes.

Els socialistes escenificaran un allunyament del PP demà, durant la sessió de control al govern espanyol i també dijous, quan tiraran endavant una iniciativa de renda mínima garantida.