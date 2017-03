El PSOE veu "transcendental" tenir l'última paraula sobre el PSC en temes "rellevants"

El PSOE celebra l'actualització del protocol d'unitat amb el PSC, que han firmat aquest dilluns les respectives executives a Madrid i Barcelona. Per al portaveu de la comissió gestora, l'andalús Mario Jiménez, és d'especial "transcendència" que s'estipuli en un document de només quatre pàgines que Ferraz té l'última paraula sobre els socialistes catalans pel que fa assumptes que tenen "naturalesa o rellevància constitucional", és a dir, aspectes sobre el model territorial o la resposta al procés català. "El PSC reconeix al PSOE com l'organització política que ha de definir la seva posició en les grans qüestions que tenen rellevància o transcendència d'àmbit constitucional", ha assenyalat Jiménez en roda de premsa després de la reunió de l'executiva a Ferraz. El portaveu de la gestora ha defensat que és un "mecanisme perfectament respectuós i que permet al PSC manifestar la seva posició" en el marc del comitè federal.

El PSC assegura que no perd "pes" ni "autonomia" amb l'acord amb el PSOE

Jiménez ha assegurat en tot moment que l'acord estipula de " forma molt clara" quines han de ser les relacions entre els dos partits perquè "tant greus" com el de la investidura de Mariano Rajoy no es tornin a repetir. No ha volgut anar més enllà pel que fa el "consens" que estipula el document sobre la política d'aliances pre i post electorals del PSC ni ha volgut mencionar quines serien les "línies vermelles".

Supervisió "lògica" de les aliances electorals

Ara bé, el protocol que seguirà el PSC pel que fa les aliances és que primer s'aprovin en el Consell Nacional i després "s'analitzin" i "consensuïn" en la comissió de coordinació política entre els dos partits, vigent des de juliol del 2013 -però que encara no s'ha reunit mai-. Per a Jiménez té "tot el sentit, lògica i és raonable" que el PSOE, que no es presenta a les eleccions al Parlament ni en les municipals a Catalunya, pugui analitzar la política d'aliances.

Per a la gestora aquest acord "ajuda a recuperar un marc de convivència estable amb Catalunya" i "enfortir el projecte compartit" després d'aportar "transparència i seguretat jurídica" en l'enteniment entre el PSOE i el PSC. "L'acord és una bona notícia per a la família socialista a Espanya, per a Catalunya i per a Espanya. Creiem que és un pas que contribuirà sense cap mena de dubte a l'enfortiment del nostre projecte i un exemple de diàleg entre Catalunya i Espanya", ha afegit Jiménez en roda de premsa.

Un cens invers

PSC i PSOE també han definit com serà la participació dels militants catalans en el procés de primàries a nivell estatal. No s'hauran d'inscriure en un cens de Ferraz, com s'havia avançat, sinó que Barcelona passarà directament totes les dades dels seus afiliats a Madrid sempre i quan els militants catalans no comuniquin el contrari a Nicaragua després de rebre una carta informativa sobre la comunicació del pas de dades.

Cinc mesos després de trencar la disciplina de vot en la investidura de Mariano Rajoy, el PSC i el PSOE han segellat aquest dilluns la fi de la major crisi de relacions amb una actualització del protocol d'unitat. La gran novetat respecte el que havien avançat les últimes setmanes, després que el grup de treballa integrat per representants dels dos partits acabés la seva feina, és que el PSOE tindrà l'última paraula pel que fa decisions sobre model territorial i la resposta al procés. Tal i com ha avançat aquest matí l'ARA, l'acord estipula que el PSC es compromet a acatar les decisions de Ferraz de "naturalesa i rellevància constitucional".

El president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, escenificaran demà dimarts l'entesa amb una firma pública de l'acord a Ferraz. Està previst que immediatament la líder del PSC al Congrés, Meritxell Batet, torni a incorporar-se a la direcció del grup parlamentari, d'on va ser expulsada temporalment després del no dels socialistes catalans a Mariano Rajoy. Llavors el PSC es va quedar sense veu en els òrgans de direcció da Madrid.

🔴 En estos momentos tiene lugar la reunión de la Comisión Gestora donde se aborda el fortalecimiento de las relaciones con @socialistes_cat. pic.twitter.com/NVn729VjcW — PSOE (@PSOE) 6 de marzo de 2017