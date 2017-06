El PSOE vira i s'obre a citar alguns excomissaris a la 'comissió Fernández Díaz'

El nou PSOE de Pedro Sánchez comença a donar algunes mostres d'allunyament dels pactes –escrits o no– que havia subscrit la gestora socialista amb el PP. En un viratge respecte a les posicions anteriors, el grup parlamentari socialista al Congrés ha decidit demanar ara la compareixença d'excomissaris de la policia espanyola a la comissió d'investigació de l'operació Catalunya. Si fins ara havien signat un pacte de silenci amb Ciutadans i els populars per no airejar la guerra bruta policial en públic, en contra del criteri de Podem, ERC i el PDECat, que sí que volien que compareguessin els expolicies presumptament implicats en la brigada política airejada per l'excomissari José Manuel Villarejo.

Segons ha explicat el portaveu parlamentari socialista, José Luis Ábalos, el partit veu "convenient" que desfilin per la comissió, que aquest mateix dimarts a la tarda rebrà l'ex director general de la Policia Ignacio Cosidó, l'ex director adjunt d'operacions Eugenio Pino i l'exinspector José Ignacio Fuentes Gago, perquè els seus noms van ser pronunciats per l'exministre Jorge Fernández Díaz i l'excap d'Antifrau Daniel de Alfonso en les seves compareixences. Ábalos no ha aclarit, però, si també se sumaran a la citació de Villarejo. El diputat valencià s'ha limitat a bromejar amb els periodistes després de la junta de portaveus: "Us agrada molt Villarejo, eh?".

El dubte de Rubalcaba

El trencament del pacte amb el PP, però, podria afegir un maldecap als socialistes, que fins ara havien evitat que l'exministre de l'Interior i ex secretari general socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, fos citat a declarar, com demanava Podem. Amb el canvi de postura, el PP ja avisa que podria fer el mateix. "De moment no veig necessari que vingui Rubalcaba, però potser sí", ha comentat el portaveu popular, Rafel Hernando.