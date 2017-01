El PSOE continuaria perdent escons, segons dues enquestes

A part de l' enquesta de La Vanguardia, aquest diumenge n'han aparegut tres més. Les del 'Público' i 'El Español' diuen que el PSOE continuaria en caiguda lliure si avui hi haguessin eleccions un altre cop. Mentre que la de la 'La Razon' diu que la meitat dels votants del PP no vol primàries per escollir líder al seu partit.

L' enquesta de 'Público' confirma que aquest cop sí que hi hauria 'sorpasso' d'Units Podem, ja que diu que el PSOE perdria 26 escons i passaria dels 85 actuals -que ja és la xifra més baixa de la seva història- als 59, mentre que el partit lila en guanyaria 20 (de 71 a 91).

L' enquesta de 'El Español' també diu que el PSOE s'estimbaria en unes hipotètiques eleccions, però menys. El sondeig diu que passarien de 85 a 70 escons. La gran diferència, però, és on van aquests 15 escons que perdrien els socialistes. L'enquesta del diari de Pedro J. Ramírez diu que no aniran a Units Podem, que diu que en perdrà 2 (de 71 a 69), sinó a Ciutadans: de 32 a 47.

L' enquesta de 'La Razon' no dóna resultats electorals sinó valoració de líders. Segons aquest diari, Mariano Rajoy és el més ben valorat, seguit per Pablo Iglesias, Albert Rivera i Susana Díaz, que creix. També diu que a la meitat dels votants del PP ja els està bé que el seu partit no esculli els seus líder per primàries, tot i que un 42% sí les voldria. A Ciutadans els percentatge està quasi igualat, però guanyen les primàries. El PSOE i Podem també prefereixen la democràcia per escollir líders amb molta diferència.