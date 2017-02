El PSOE fa costat a Rajoy en l’‘operació precinte’

Les mesures coercitives que prepara el govern espanyol per aturar el referèndum, i que passen per precintar escoles i arrabassar competències a la Generalitat, no només tenen l’aval del PP i de Ciutadans, sinó també del PSOE. Tant l’actual gestora com el candidat a les primàries Patxi López, teòric representant d’un model de partit menys jacobí, han fet costat en els últims dos dies als plans del president espanyol, Mariano Rajoy, per imposar el compliment de la llei amb mesures expeditives.

El portaveu del partit al Congrés, Antonio Hernando, alineat ara amb la gestora, va dir dissabte en una entrevista a Efe que donarà suport al PP mentre actuï amb “serenitat, sensatesa i rigor” per combatre el procés. Segons Hernando, aquests valors han guiat fins ara l’actuació de l’executiu espanyol i, per això, a qui li toca fer un esforç és a la Generalitat, i al seu president, Carles Puigdemont.

Responsabilitza el Govern

Segons el portaveu socialista, el Govern respon a la sensatesa de Rajoy amb “radicalitat, atropellament” i amb “altisonància”. I si el missatge oficial del partit passa per fer pinya al costat de la duresa de Rajoy contra el procés, els corrents més suposadament federalistes del PSOE tampoc surten gaire del guió. També en una entrevista a Efe, Patxi López va afirmar ahir que quan es posa en risc la democràcia, “cal defensar la legalitat”, i això justificaria les mesures coercitives que ha dibuixat Rajoy. Segons el seu criteri, “és veritat que en aquests moments cal aplicar la llei”, perquè saltar-se-la quan no agrada o no convé segons els interessos és “un atac al sistema i a la democràcia”. “Defensar la llei avui significa defensar la democràcia”, un missatge calcat al que manté l’executiu espanyol.