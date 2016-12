El PSOE decidirà el 14 de gener la data del seu Congrés Federal

El comitè federal del PSOE fixarà la data del congrés federal el 14 de gener. Ho ha anunciat el portaveu de la gestora socialista, Mario Jiménez, aquest divendres. Jiménez, però, ha advertit que el dia 14 només es fixarà la data però que serà un comitè federal extraordinari, que es durà a terme posteriorment, qui convocarà oficialment el congrés federal.

Jiménez ha matisat que aquest gener es farà "una proposta orientativa" de la data i que posteriorment es farà un comitè federal extraordinari que convocarà i " establirà les bases en els documents polítics i organitzatius". Aquest també fixarà "els elements essencials" d'aquesta convocatòria.

Sobre la data, el portaveu de la gestora ha assegurat que el congrés està previst per "d'aquí a uns mesos", abans de l'estiu. El comitè federal, previst per al 14 de gener, serà el que establirà "l'agenda política del partit per al pròxim curs".

El portaveu de la gestora no s'ha volgut posicionar sobre les candidatures que es poden presentar per liderar el partit. Preguntat sobre si creu que Pedro Sánchez farà finalment el pas definitiu i presentarà batalla, Jiménez ha advertit que " això se li ha de preguntar a Sánchez". Tampoc no ha volgut posicionar-se sobre si li agradaria que la presidenta andalusa, Susana Díaz, optés a ser secretaria general del PSOE.