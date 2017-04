PSOE i C's votaran contra a la moció de censura plantejada per Podem

Només cinc minuts després de l'anunci de Podem que plantejarà una moció de censura a Mariano Rajoy, aquest dijous, l'acció parlamentària entrava en vies de fracàs. El PSOE va anunciar immediatament que votarà en contra de la proposta, plantejada pel líder de Podem, Pablo Iglesias. "La roda de premsa que acabam de veure del senyor Iglesias és idèntica, amb la mateixa mala fe i falta de rigor que fa un any, quan va venir d'una reunió amb el cap de l'Estat i va proposar un govern de coalició adjudicant-se la vicepresidència per acabar votant en contra d'un candidat socialista", ha dit el portaveu socialista al Congrés, Antonio Hernando. En la mateixa línia s'ha expressat el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, que ha assegurat que no participaran "en cap número de circ".

"No es pot anunciar havent trucat el principal partit de l'oposició 10 minuts abans", ha lamentat Hernando, després de dir que Iglesias "sap" que "no hi ha una majoria alternativa" al govern de Rajoy. "Fa un any ens va enganyar, ara no ens enganyarà. La resposta és no", ha asseverat un Hernando visiblement irritat.

Segons ell, la maniobra d'Iglesias distreu l'atenció sobre la responsabilitat del president espanyol, que ells centren en la creació de la comissió d'investigació sobre el finançament irregular del PP, que demanen que comenci a caminar el 4 de maig, amb la compareixença de Rajoy com a primera mesura.

Hernando s'ha defensat de les acusacions de Pedro Sánchez al "PSOE de l'abstenció", que no està legitimat per demanar la dimissió de Rajoy, i ha dit que ell manté la petició, com ja han fet altres vegades i que parla "en nom del PSOE, sense cognoms".

El PP acusa Podem de fer "el ridícul"

El portaveu parlamentari del PP, Rafael Hernando, ha reptat Podem a presentar la moció de censura, i els ha acusat de fer "el ridícul". "A què esperen? Tenen els escons suficients. Que la presentin", ha dit, abans de considerar que la moció ha de tenir un candidat alternatiu, i que estan dedicant-se a fer "numerets".

"Espanya no està per a 'charlotadas', sinó per a coses serioses", ha asseverat, i també ha considerat "preocupant" que Iglesias hagi fet referència a Jutges per la Democràcia com a una de les plataformes que donaria suport a la moció de censura. "No sé si pretenen incorporar al seu sistema de govern un sistema judicial semblant al què hem conegut a Veneçuela. Em preocupa molt que es faci ús de les acusacions que ells mateixos formulen contra la resta", ha reblat.

El PDECat, obert a parlar-ne. ERC, si hi ha referèndum

En canvi el portaveu del PDECat, Carles Campuzano, s'ha mostrat obert a parlar amb Units Podem per veure en quins termes es planteja la seva idea de moció de censura, recordant que "exigeix alguna cosa més que un anunci en roda de premsa". L'únic requisit previ que ha posat Campuzano és parlar-ne, i ha recordat que és un requisit legal que hi hagi "un candidat alternatiu", tot recordant que en l'anterior legislatura Iglesias no va voler votar un candidat del PSOE, igual que havia fet abans Hernando.

El portaveu d'ERC, Joan Tardà, per la seva banda, ha reiterat que la seva posició "sempre" serà de donar suport a una força de "no posar impediments a la celebració d'un referèndum a la segona quinzena del mes de setembre".

Pel que fa al PNB, el portaveu parlamentari a la cambra, Aitor Esteban, ha censurat que Iglesias no s'hagi posat en contacte amb els altres grups més de 15 minuts abans d'anunciar-ho, i ha recordat que caldria un candidat alternatiu. "No em sembla una manera seriosa de fer política", ha asseverat, i ha afirmat que hi ha el perill que acabin "presentant una moció de censura que demostri que no hi ha una majoria alternativa, que podria reforçar el president del govern". Tot i així s'ha mostrat disposat a parlar-ne.