La gestora del PSOE eternitza la convocatòria del congrés

Ja fa tres mesos de la caiguda de Pedro Sánchez al capdavant del PSOE i la comissió gestora continua donant allargs a la principal tasca que se li va encomanar quan va prendre les regnes del partit: convocar el congrés per renovar el lideratge socialista. L'equip de Javier Fernández ha decidit aquest dimecres seguir eternitzant la cita. Després de dues hores de reunió a Ferraz, la gestora ha acordat convocar un comitè federal per al dissabte 14 de gener. Ara bé, la tasca del comitè serà tan sols posar sobre la taula unes dates "aproximades" de quan s'ha de celebrar el congrés. La data definitiva s'haurà de ratificar en un segon comitè federal, aquest cop extraordinari, que encara no té data.

Els crítics continuen pressionant perquè el congrés se celebri com més aviat millor. Pedro Sánchez encara no ha aclarit si té intenció de presentar-se a les primàries, però el seu entorn ja ho dona per segur. La baronessa andalusa, Susana Díaz, tampoc es mulla, però el seu entorn busca evitar les primàries i convertir-se 'de facto' en una candidata oficialista a través d'una candidatura única. El portaveu de la gestora, Mario Jiménez, ha assegurat que Javier Fernández no ha posat encara sobre la taula una proposta de data per al congrés, mentre que els crítics presents a la gestora apunten que sigui a l'abril. El que és segur és que serà abans de l'estiu.

Fernández parlarà amb tots els barons autonòmics abans del comitè federal del 14 de gener per sondejar una proposta de calendari que presentarà a la cita. " El comitè federal del 14 de gener no convoca el congrés, el convocarà el comitè extraordinari reunit per a tals efectes i en què s'establirà tota la normativa, que és la que s'ha d'aprovar per tirar endavant el congrés", ha aclarit Jiménez.

Resposta "ferma i contundent" en contra del nou local a Ferraz

Preguntat sobre la nova seu alternativa dels crítics del PSOE que s'ha muntat a només 500 metres de la seu federal del partit, Jiménez ha advertit que tenen intenció de mantenir una resposta "ferma i contundent" en contra d'aquestes actuacions. Malgrat que la plataforma RecuperaPSOE, que regenta el local, ja ha tret les sigles del partit, el portaveu de la gestora ha assegurat que mantindran les iniciatives de caràcter jurídic per apropiació indeguda de la marca i de la propietat intel·lectual del partit. També ha anunciat que obriran un expedient informatiu si detecten que darrere del local hi ha militants.

Jiménez ha estat molt contundent en contra d'aquests moviments dels crítics i ha advertit que hi ha un moviment dins dels socialistes –que la gestora acaba personificant en Pedro Sánchez tot i no dir-ho– que "actua al marge de les normes" i de les "regles del joc". "Aquest tipus de circumstàncies que reflecteixen una forma d'interpretar el partit i que no tenen res a veure amb les nostre normes, han de tenir una resposta molt ferma i contundent", ha conclòs.

S'allarguen les negociacions PSC-PSOE

El PSOE també dona allargs a la revisió del protocol d'unitat amb el PSC, que la gestora busca actualitzar per donar més "equilibri i simetria" a la relació entre els partits, i això a la pràctica es tradueix a poder posar cullerada a les decisions dels socialistes catalans. Jiménez reclama poder supervisar els pactes electorals del PSC amb els 'comuns' i està sobre la taula també que els militants catalans no puguin votar el pròxim secretari o secretària general del PSOE. El portaveu de la gestora avui no s'ha volgut mullar en roda de premsa i ha dit que "els dos partits segueixen parlant" amb molts temes sobre la taula i que entenen que "el tema organitzatiu és fonamental".

De moment, segons Jiménez, "no hi ha res decidit en cap matèria clara" i segueixen "parlant" i "intercanviant documents". "Més que fer conclusions intermèdies, el millor és arribar a una conclusió final per seguir treballant junts i poder fer-ho en unes condicions de simetria, lleialtat i equilibri gràcies a una procés de clarificació que impedeixi que en el futur es puguin produir disfuncionalitats", ha conclòs.