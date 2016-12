El PSOE expulsa un exsecretari d'organització per voler declarar 'persona non grata' Susana Díaz

La comissió gestora del PSOE ha acordat l'expulsió del partit de l'exsecretari d'Organització del PSOE a Lucena (Còrdova) Antonio Sánchez Villatoro com a conclusió de l'expedient disciplinari que li va obrir el 7 de novembre la comissió executiva provincial del PSOE de Còrdova, per, entre altres accions, demanar signatures en un grup de Facebook per declarar la secretària general del PSOE andalús, Susana Díaz, persona 'non grata' a l'Agrupació socialista de Lucena.

L'expedient, segons han confirmat fonts socialistes, també se li va obrir a Sánchez Villatoro per afirmar en una reunió d'afiliats socialistes, celebrada l'octubre passat, que el secretari general del PSOE de Còrdova, Juan Pablo Durán, i el secretari d'Organització del PSOE cordovès, Antonio Ruiz, eren "la corrupció pura i dura". La conversa es va gravar en un vídeo que després es va difondre per diverses xarxes socials.

Davant d'això, segons ha avançat el diari digital Lucenadigital.com, la gestora del PSOE ha acordat l'expulsió d'aquest militant socialista, d'acord amb els articles 49 i 50 del reglament de l'afiliat, en considerar que les afirmacions i acusacions de Sánchez Villatoro referides a Susana Díaz, Juan Pablo Durán i Antonio Ruiz suposen "infraccions molt greus" de l'esmentat reglament, ja que "menyscaben la imatge dels càrrecs públics o institucionals socialistes" i poden suposar, com ha passat ara, l'expulsió del partit.