El PSOE no dissimula la preferència per Díaz

24 hores separaven el primer gran debat precongressual del PSOE de la presentació de la candidata oficialista a liderar el partit, Susana Díaz, en societat. I la gestora que comanda el partit va deixar clar que les seves preferències passen per la victòria de la líder andalusa sobre l’ex secretari general Pedro Sánchez i l’exlehendakari Patxi López. Especialment del primer. En el seu discurs d’inauguració del fòrum polític socialista, a Madrid, el president de la gestora, Javier Fernández, va enviar ahir diversos missatges a Sánchez i va fer una crida a evitar que el PSOE es converteixi “en una assemblea permanent” o en “un partit dèbil al servei d’un líder fort”.

Fernández llançava un dard a la línia de flotació de la campanya de Sánchez, que s’esforça a presentar la seva campanya com la del reempoderament de la militància, la que vol donar més veu a les bases i alleugerir l’estructura directiva i l’aparell del partit. “No volem un partit sense rumb i sense idees, una plataforma electoral al servei d’un líder que reclami autonomia”, va afirmar Fernández, que no va anomenar cap dels tres candidats en el seu discurs. “No podem convertir el partit en més plebiscitari que deliberatiu”, va asseverar el també president asturià.

Tot i la proximitat amb Díaz, el líder de la gestora va voler mantenir la neutralitat aparent i va anunciar que avui no assistirà a l’acte de presentació de la candidata, al qual sí que està previst que acudeixin destacats dirigents socialistes, com l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.

El portaveu de la gestora socialista, Mario Jiménez, va ser encara més explícit en les crítiques a la candidatura de Sánchez. Immersos en polèmiques de funcionament de les primàries, la mà dreta de Díaz al PSOE andalús va defensar els actuals mecanismes de recollida d’avals dels candidats -criticats pels sanchistes- i va recordar que van ser aprovats en el mateix congrés que va catapultar l’ex secretari general al poder. Jiménez, que va clausurar les jornades dedicades teòricament a posar les bases del nou corpus ideològic del partit, va criticar també, sense anomenar Sánchez, els candidats a les primàries que “reparteixen carnets de socialista”.

La pàtria al cor i no a “l’entrecuix”

A més dels missatges a Sánchez, Fernández va dedicar bona part del seu discurs a criticar l’independentisme, que, va dir, genera “tensions autodestructives” i a defensar el model d’estat de les autonomies. “Portem la pàtria al cor, i no a l’entrecuix”, va afirmar el líder interí dels socialistes. El PSOE no abandona el federalisme però a Fernández li sembla que l’actual estat de les autonomies ja és federal. “L’estat de les autonomies és el nom que avui assumeix el federalisme a Espanya”, va assegurar. I va insistir: “Avui Espanya és un estat federal tan peculiar i diferent de la resta com ja ho són els altres entre ells”.

Balmón serà avui a la presentació de Díaz com a candidata

L’alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, del PSC, serà un dels presentadors avui del llançament de la candidatura de la presidenta de la Junta d’Andalusia, Susana Díaz, per a la secretaria general del PSOE. Segons van confirmar a Europa Press fonts pròximes a aquesta candidatura, Balmón estarà acompanyat d’Eduardo Madina i l’exministra Matilde Fernández. Està previst que Díaz aplegui avui uns 6.000 militants socialistes al recinte firal d’Ifema, a Madrid.