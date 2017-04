El PSOE registra l'esmena a la totalitat als pressupostos i el PNB espera a l'últim minut

El PSOE ha consumat finalment la seva promesa i ha registrat la seva esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat per aquest 2017. La setmana que ve se celebra el primer debat i els socialistes tenen clara la seva posició. Qui encara no l'ha definit és el PNB, que esperarà fins a l'últim moment -les dues de la tarda- per decidir si registra la seva esmena a la totalitat. Fonts dels nacionalistes bascos assenyalen que les negociacions ja són al màxim nivell i que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, està intentant convèncer el president del PNB, Andoni Ortuzar, perquè ja aclareixi el camí i no esperi fins a l'últim segon.

El pla dels nacionalistes bascos és presentar l'esmena a la totalitat però no descarten retirar-la a l'últim minut dijous abans de la votació de les esmenes a la totalitat. D'aquesta manera el govern espanyol aconseguiria tirar endavant el primer tràmit pressupostari amb el suport del PP, Cs, PNB, Fòrum Astúries, UPN i Coalició Canàries, exactament 150 diputats, la meitat de la cambra. El diputat de Nova Canàries, Pedro Quevedo, clau per al desempat -tot i que el primer tràmit es pot passar amb fins a tres votacions empatades, que provoquen que caigui una iniciativa, segons el reglament- ja ha registrat aquest divendres la seva esmena a la totalitat.

El portaveu d'Economia dels socialistes, Pedro Saura, confia que Quevedo rebutgi igual que ells els pressupostos per a aquest any. Nova Canàries no forma part del PSOE però sí que sol votar en el mateix sentit que els socialistes per representar la seva marca a l'arxipèlag. Per al PSOE, aquests són uns pressupostos que "consoliden la desigualtat".

Esquerra i Units Podem ja han registrat també les seves esmenes a la totalitat i el PDECat l'ha presentada aquest divendres des de Barcelona.