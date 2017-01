El PSOE vol supervisar els pactes del PSC amb els 'comuns'

Si el PSOE i el PSC compleixen els terminis que s’han imposat, aquest gener ha de ser decisiu perquè arribin a un acord per revisar el protocol d’unitat que regeix els dos partits, en conflicte des que els socialistes catalans van trencar la disciplina de vot en la investidura de Mariano Rajoy. I la gestora comença a fer pressió per doblegar el PSC, reticent a qualsevol canvi per conservar la seva autonomia. Després d’haver reclamat al partit de Miquel Iceta que renegui de la seva catalanitat i abandoni la seva defensa de Catalunya com a nació, la direcció del partit estatal exigeix ara que la seva formació pugui supervisar els pactes electorals del PSC en els comicis autonòmics i municipals, principalment amb els comuns.

“És una de les decisions que hem de compartir”, va declarar el portaveu de la gestora, l’andalús Mario Jiménez, en una entrevista a Europa Press publicada ahir, en què reivindica així “l’aportació” de les dues organitzacions polítiques. De fons hi ha el debat intern al PSC d’acordar una aliança electoral amb el partit d’esquerres que prepara l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per concórrer en futures eleccions, i que els socialistes catalans van discutir a través d’una ponència política en el congrés del novembre.

Al PSC, però, no han agradat gens aquestes declaracions, i fonts de la direcció van assegurar a l’ARA que “preservaran tota l’autonomia” com a partit. “El PSC és un partit sobirà i autònom”, van afirmar les mateixes fonts, que no van precisar com encaixarà això amb la nova etapa del PSOE, cada vegada més dur amb el procés. Tot i això, des del PSC avisen que seguiran “prenent les decisions que convingui”, també de pactes electorals.

La “marca” del PSOE a Catalunya

El principal argument de la gestora del PSOE és que el PSC és la seva “marca” a Catalunya en les eleccions municipals i autonòmiques, mentre que el PSOE ho és del PSC a les generals i europees. Considera així que en prendre una decisió en l’àmbit dels comicis autonòmics, el PSC “està decidint també pel PSOE”. “I pel PSOE només pot decidir el PSOE”, va subratllar, afegint que és “essencial” arribar a una acord en aquest tema en el marc de la comissió negociadora creada per abordar les relacions entre els dos partits. “Som dues organitzacions independents i autònomes que s’han de trobar en el terreny polític i en l’electoral”, va afegir.

Encara que les paraules de Jiménez van crear ahir incomoditat al PSC, la direcció que pilota Iceta no vol trencar la negociació amb la gestora. “Les declaracions no afecten el procés per revisar l’acord amb el PSOE”, confirmen fonts de la direcció dels catalans. La resta de punts de fricció són, a part del concepte de nació, si el PSC ha de tenir dret a vot en l’elecció del pròxim secretari general del PSOE. Jiménez no es va voler mullar, després que l’eurodiputada Elena Valenciano, membre del grup de treball, digués que el tema és “sobre la taula”.

Després del no a Rajoy, el PSC actualment s’ha quedat sense veu a Ferraz i a la direcció del grup parlamentari, a l’espera que es revisi el protocol d’unitat, que no s’ha tocat des del 1978. La presidenta andalusa, Susana Díaz, que ja actua com a candidata oficialista del PSOE, vol poder prendre el control total del partit sense que el PSC li posi pedres a la sabata.