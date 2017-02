Pablo Iglesias, al rescat de Dante Fachin

“Companys, en un acte públic no s’escridassa ningú”. El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va haver de sortir ahir en defensa del líder del partit a Catalunya, Albano Dante Fachin, durant un acte a Sant Feliu de Llobregat, després que una part de la militància l’escridassés en diferents ocasions. Hi ha associats de Podem que estan molestos perquè la direcció del partit encara no ha reconegut alguns dels cercles territorials que s’han constituït i no van ser convidats a una assemblea en què es discutia la participació de Podem en la nova formació d’esquerres que estan creant els comuns.

Com ja va passar fa dues setmanes durant la visita a Catalunya de Pablo Echenique, el responsable d’organització del partit, ahir, cada cop que Dante Fachin prenia la paraula, una part de les més de 400 persones que s’havien desplaçat fins a la Sala Ibèria de Sant Feliu l’increpaven. “Activa els cercles”, cridava un militant, mentre que un altre reclamava “un altre secretari general”.

Iglesias (que acompanyava Dante Fachin en un acte amb el nom La gent davant els reptes històrics ) va rescatar el seu secretari general a Catalunya. Cada cop que deia “Sí que es pot” deixava enrere la polèmica que viu Catalunya sobre l’activació dels cercles i el paper que ha de jugar Podem en el nou subjecte polític que s’està creant juntament amb Barcelona en Comú, EUiA, ICV i Equo.

Iglesias, que confia que tots aquests suports es converteixin en vots el cap de setmana de l’11 i el 12 de febrer durant l’assemblea ciutadana estatal que celebra el partit, va tornar a defensar “l’estat plurinacional” i va dir: “Catalunya és una nació i ja no estem al segle XX: els discursos de l’agressivitat ja no funcionen”, en referència a les amenaces recents del govern espanyol sobre precintar col·legis en cas de referèndum, fet que va considerar “una barbaritat”.