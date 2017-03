El Pacte Nacional pel Referèndum es reunirà a Madrid amb polítics estatals i grups al Congrés

El portaveu del comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum (PNR), Joan Ignasi Elena, i el coordinador Francesc de Dalmases es reuniran aquest dijous a Madrid amb diferents líders polítics estatals i grups parlamentaris al Congrés per explicar la finalitat del Manifest i els suports rebuts en les últimes setmanes.

En un comunicat, els organitzadors asseguren que l'objectiu de la trobada és "explicar-los la proposta amb la voluntat de celebrar un referèndum pactat a Catalunya". Elena compareixerà als mitjans per explicar les converses després de l'última roda de contactes, programada amb Podem. La decisió de reunir-se amb líders polítics, inclosos els estatals, va prendre's en la segona reunió del PNR celebrada l'1 de febrer.

El Manifest pel Pacte Nacional pel Referèndum, fundat el 23 de desembre com a plataforma de suport a la consulta a Catalunya, ja té 100.000 signants entre els quals hi ha persones a títol personal, entitats i organitzacions nacionals i també personalitats europees com els vicepresidents a l'Eurocambra Dimitrios Papadimoulis (Syriza) i l'austríaca Ulrike Lunacek, o l'eurodiputada i portaveu dels verds, Ska Keller.